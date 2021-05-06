Парад состоится 9 мая в 11.00. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 6 мая, в Челябинске провели генеральную репетицию Парада Победы. На площадь Революции вышли пешие колонны и военная техника.

Репетиция была назначена на 18.00. За несколько часов в городе начали перекрывать движение, чтобы техника могла беспрепятственно проехать.

По сценарию после пешей колонны проследует механизированная колонна раритетной техники времен Великой Отечественной и современные военные автомобили. От воинских частей проедут военный вездеход и поисковые машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2. 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и 122 мм гаубица Д-30 из ЮУрГУ. Росгвардия, ГУФСИН предоставят бронеавтомобиль БТР-80. Бронированный автомобиль будет и от автозавода «Урал». ДОСААФ продемонстрируют советскую боевую машину и свои известные самолеты.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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