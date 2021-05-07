Сколько зарабатывают Алексей Текслер и его жена? Губернатор Челябинской области отчитался о доходах

Доход Алексея Текслер за 2020 год и его жены упал. В 2019-м глава региона заработал почти 17 млн. рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер указал в декларации о доходах 12 млн 502 тыс. 873 руб. Такую сумму глава региона заработал в 2020 году. В собственности у супругов есть квартиры в России и на Кипре.

В пользовании у Алексея и Ирины Текслер есть дома площадью 330 и 626 квадратных метров, квартира в 170 «квадратов».

Сведения о доходах опубликованы на сайте губернатора Челябинской области. По закону, отчитываться должна и супруга главы региона. Согласно декларации, Ирина Текслер заработала всего 219 рублей за 2020 год. Помимо недвижимости в России и на Кипре, супруге губернатора принадлежат две элитные иномарки — Range Rover и Honda FR-V.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛИ ТЕКСЛЕРА

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт — 6,4 млн. руб.

Первый заместитель губернатора Виктор Мамин — 8,4 млн руб. Его супруга — 507 тыс. руб.

Заместитель губернатора Анатолий Векшин — 4,9 млн руб. Его супруга — 0,75 руб.

Заместитель губернатора Евгений Голицын — 5,2 млн. руб. Его супруга — 588 тыс. руб.

Замгубернатора Вадим Евдокимов — 25 млн руб. Его жена — 3,3 млн руб.

Замгубернатора Егор Ковальчук — 4,9 млн руб. Его жена — 760 тыс. руб.

Замгубернатора Станислав Мошаров — 4,9 млн. рую. Его супруга — 140 тыс. руб.

Замгубернатора Сергей Сушков — 5,4 млн. руб.

Замгубернатора Сергей Шаль — 5 млн. руб.

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