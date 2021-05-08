Тюнинг и высокие скорости: смотрим, как прошли гонки на аэродроме под Челябинском

Автомобилисты показали красоту и скорость своих машин Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня на аэродроме Калачево под Челябинском любители автоспорта продемонстрировали свои навыки езды и красоту автомобилей. Показательные выступления были приурочены к 76 годовщине Победы, посмотреть на спорткары собрались больше сотни людей.

— Сегодня у нас проходит первое официальное открытие сезона совместно с ГИБДД Челябинской области, также приехали ребята из разных городов, — отметил Сергей Седанов, организатор движения «Мажорка».

В так называемом драг-рейсинге автомобили соревнуются по парам. Обе машины едут по прямой короткой дистанции — кто быстрее финишировал, тот и победил.

Чтобы поучаствовать в соревнованиях, недостаточно иметь красивую и быструю машину — допускались автомобилисты, прошедшие техосмотр и имеющие страховку. Любой тюнинг также должен быть зарегистрирован. Дым, исходящий из-под шин, высокие скорости, дрифт и даже самолет — все это подарило массу эмоций зрителям.

У этого мопеда явно высокие амбиции, если он решил потягаться с иномарками Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прям как в «Форсаже», не хватает только Вин Дизеля Фото: Кирилл САДЫКОВ

Одна единорожья сила равна тысячи лошадиных Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Мам, пап, да сейчас так все ходят! Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Чую запах единорога Фото: Кирилл САДЫКОВ

Толпа завороженно смотрела вслед автомобилям Фото: Кирилл САДЫКОВ

Когда прилетел на аэродром, а его заняли гонщики Фото: Кирилл САДЫКОВ

Улетел, но обещал вернуться Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Отлей бензина по-братски, мне буквально на 300 метров Фото: Кирилл САДЫКОВ

Выступления были настолько жаркими, что некоторым зрителям пришлось раздеться Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Гоняйте, молодежь, но попадись вы мне в городе... Фото: Кирилл САДЫКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru