Тюнинг и высокие скорости: смотрим, как прошли гонки на аэродроме под Челябинском

Автомобилисты показали красоту и скорость своих машин
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сегодня на аэродроме Калачево под Челябинском любители автоспорта продемонстрировали свои навыки езды и красоту автомобилей. Показательные выступления были приурочены к 76 годовщине Победы, посмотреть на спорткары собрались больше сотни людей.
— Сегодня у нас проходит первое официальное открытие сезона совместно с ГИБДД Челябинской области, также приехали ребята из разных городов, — отметил Сергей Седанов, организатор движения «Мажорка».
В так называемом драг-рейсинге автомобили соревнуются по парам. Обе машины едут по прямой короткой дистанции — кто быстрее финишировал, тот и победил.
Чтобы поучаствовать в соревнованиях, недостаточно иметь красивую и быструю машину — допускались автомобилисты, прошедшие техосмотр и имеющие страховку. Любой тюнинг также должен быть зарегистрирован. Дым, исходящий из-под шин, высокие скорости, дрифт и даже самолет — все это подарило массу эмоций зрителям.
У этого мопеда явно высокие амбиции, если он решил потягаться с иномарками
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Прям как в «Форсаже», не хватает только Вин Дизеля
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Одна единорожья сила равна тысячи лошадиных
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Мам, пап, да сейчас так все ходят!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Чую запах единорога
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Толпа завороженно смотрела вслед автомобилям
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Когда прилетел на аэродром, а его заняли гонщики
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Улетел, но обещал вернуться
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Отлей бензина по-братски, мне буквально на 300 метров
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Выступления были настолько жаркими, что некоторым зрителям пришлось раздеться
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Гоняйте, молодежь, но попадись вы мне в городе...
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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