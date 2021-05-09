Первые лица с розами, иностранцы и белые птицы: смотрим, как Челябинске прошло возложение цветов

В церемонии приняли участие челябинцы всех возрастов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Празднование Дня Победы в Челябинске 2021 началось с возложения цветов. Первым выступил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что южноуральцы внесли большой вклад в Победу. Затем слово взял председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он также добавил, что сейчас перед нами стоит задача — победить коронавирус.

Самым трогательным моментом был запуск в небо белых голубей и шариков. После окончания церемонии возложить гвоздики смогли все желающие.

У нас готов фоторепортаж с церемонии.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Текслер и Владимир Мякуш пришли с розами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В церемонии приняли участие представители духовенства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые дети пришли в военной форме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не остались в стороне иностранцы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самая трогательная часть церемонии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожане пришли почтить память отцов и дедов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru