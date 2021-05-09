Первые лица с розами, иностранцы и белые птицы: смотрим, как Челябинске прошло возложение цветов

В церемонии приняли участие челябинцы всех возрастов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Празднование Дня Победы в Челябинске 2021 началось с возложения цветов. Первым выступил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что южноуральцы внесли большой вклад в Победу. Затем слово взял председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он также добавил, что сейчас перед нами стоит задача — победить коронавирус.
Самым трогательным моментом был запуск в небо белых голубей и шариков. После окончания церемонии возложить гвоздики смогли все желающие.
У нас готов фоторепортаж с церемонии.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Алексей Текслер и Владимир Мякуш пришли с розами
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В церемонии приняли участие представители духовенства
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Некоторые дети пришли в военной форме
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не остались в стороне иностранцы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Самая трогательная часть церемонии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Горожане пришли почтить память отцов и дедов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru