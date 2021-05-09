Торжественный марш и селфи в пилотках: как прошел Парад Победы 2021 в Челябинске

Сотни горожан собрались за периметром, чтобы увидеть Парада Победы своими глазами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площади Революции в Челябинске состоялось главное событие 9 мая — Парад Победы. В торжественном построении приняли участие больше 1700 военнослужащих, силовиков, спасателей, ветеранов боевых действий и военной службы, личный состав 21 авиационной дивизии. Также на площадь вышли учащиеся города: воспитанники с первоначальной летной подготовкой и кадеты школы №45. За музыкальное сопровождение отвечал сводный оркестр.

На площадь выехали 23 единиц военной автобронетанковой техники, бронетанковая техника времен Великой Отечественной войны: легендарный танк Т-34, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 («Зверобой»), знаменитые грузовики-«полуторки» и вездеходы «Виллис». А в небо над городом поднялась авиация.

Смотрим, как это было!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С трибуны выступил губернатор Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер отметил вклад в Победы как фронтовиков, так и тружеников тыла.

— Низкий поклон всем труженикам тыла! Война затронула каждую семью, переломала человеческие судьбы. И поэтому 9 Мая отзывается в наших сердцах одновременно и гордостью, и скорбью. С вечной благодарностью мы будем вспоминать поколение Победителей, беречь ветеранов, тружеников тыла, блокадников, детей погибших фронтовиков, живущих среди нас, — отметил глава региона.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы все соскучились по живому празднику, ведь в прошлом году мероприятий не было. Я сегодня поздравляла ветеранов на праздничных мероприятиях, и они все в восторге и благодарят организаторов за возможность вспомнить те годы. От общения с ветеранов я получаю огромное удовольствие — несмотря на возраст, это настолько жизнерадостные, позитивные люди, рассказали мне про свою жизнь, про своих внуков, как они проводят свое время. Такие мероприятия, конечно, нужны, только через них можно воспитать в детях любовь к Родине, показать молодому поколению то, что нужно действительно помнить из истории нашей Родины, о такой страшной, кровопролитной войне, — отметила глава города Наталья Котова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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