Лица Победы: 50 самых ярких кадров с парада в Челябинске-2021

Парад продлился около часа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в параде Победы-2021 приняли участие около двух тысяч человек. Это военные, сотрудники силовых структур, МЧС, представители ветеранских движений. По площади проехала военная техника. Действо получилось зрелищным.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сначала прошли пешие колонны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети погибших защитников Отечества. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Совета ветеранов Центрального района Александр Блинов поздравил главных героев праздника. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Алексей Текслер пришел на праздник с семьей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова села рядом с ветеранами. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вице-губернатор Ирина Гехт. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Митрополит Алексий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наталья Котова сфотографировалась с ветеранами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске осталось 157 участников войны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для ветеранов установили трибуны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почетные гости парада. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новый митрополит и муфтий. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Куда же без победительниц...конкурсов для дам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Часть Бессмертного полка все же прошла по площади. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Занять места возле ограждения можно назвать удачей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лучшие места на трибунах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководство области заняло место на трибуне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все старались запечатлеть лучшие моменты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Без торговли никуда. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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