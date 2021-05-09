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Общество9 мая 2021 16:23

Лица Победы: 50 самых ярких кадров с парада в Челябинске-2021

Показываем, как создавалась праздничная атмосфера
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Парад продлился около часа.

Парад продлился около часа.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в параде Победы-2021 приняли участие около двух тысяч человек. Это военные, сотрудники силовых структур, МЧС, представители ветеранских движений. По площади проехала военная техника. Действо получилось зрелищным.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сначала прошли пешие колонны.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети погибших защитников Отечества.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Совета ветеранов Центрального района Александр Блинов поздравил главных героев праздника.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Алексей Текслер пришел на праздник с семьей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова села рядом с ветеранами.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вице-губернатор Ирина Гехт.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Митрополит Алексий.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наталья Котова сфотографировалась с ветеранами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске осталось 157 участников войны.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для ветеранов установили трибуны.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почетные гости парада.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новый митрополит и муфтий.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Куда же без победительниц...конкурсов для дам.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Часть Бессмертного полка все же прошла по площади.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Занять места возле ограждения можно назвать удачей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лучшие места на трибунах.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководство области заняло место на трибуне.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все старались запечатлеть лучшие моменты.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Без торговли никуда.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯДень Победы в Челябинске-2021