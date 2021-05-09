Лица Победы: 50 самых ярких кадров с парада в Челябинске-2021

Парад продлился около часа.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске в параде Победы-2021 приняли участие около двух тысяч человек. Это военные, сотрудники силовых структур, МЧС, представители ветеранских движений. По площади проехала военная техника. Действо получилось зрелищным.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сначала прошли пешие колонны.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дети погибших защитников Отечества.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Председатель Совета ветеранов Центрального района Александр Блинов поздравил главных героев праздника.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Алексей Текслер пришел на праздник с семьей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Глава Челябинска Наталья Котова села рядом с ветеранами.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вице-губернатор Ирина Гехт.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Митрополит Алексий.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Наталья Котова сфотографировалась с ветеранами.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске осталось 157 участников войны.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Для ветеранов установили трибуны.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Почетные гости парада.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Новый митрополит и муфтий.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Куда же без победительниц...конкурсов для дам.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Часть Бессмертного полка все же прошла по площади.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Занять места возле ограждения можно назвать удачей.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Лучшие места на трибунах.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Руководство области заняло место на трибуне.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Все старались запечатлеть лучшие моменты.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Без торговли никуда.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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