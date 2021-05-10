Видео салюта в Челябинске на 9 Мая: полная запись красочного шоу

Полюбоваться фейерверком пришли тысячи челябинцев.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Празднование Дня Победы в Челябинске завершилось ярким фейерверком. Огни взмыли в небо ровно в 22.00. Залпы гремели 15 минут. В этом году салют запускали на набережной реки Миасс, возле концертного зала «Родина». Посмотреть пиротехническое шоу собралось большое количество зрителей. Самые эффектные залпы зрители сопровождали свистом и восторженными криками. Если вы все пропустили, не расстраивайтесь, мы сняли для вас видео.
Запускали фейерверк на набережной реки Миасс, возле концертного зала «Родина».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Салют длился 15 минут.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Самые эффектные залпы зрители сопровождали свистом и восторженными криками.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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