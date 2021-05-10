Курганскую область затянуло смогом из-за лесных пожаров

От запаха гари (и от коронавируса) спасет маска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Курганской области и в еще нескольких регионах УрФО горят леса. Пожары зафиксированы в Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, а также в ХМАО.
— В Курганской области ситуация с пожарами также остается сложной, но контролируемой. Особенно напряженная ситуация в Катайском и Шадринском районах — там зафиксировано пять лесных пожаров. Специалисты МЧС России и лесопользователи работают на ликвидации огня, — сообщают в правительстве Курганской области.
Сотрудники госпожнадзора сейчас особенно следят за дачниками и любителями шашлыков, чтобы те не разводили костры и не жгли траву. Но людей действующий противопожарный режим не останавливает. За сутки в Курганской области составили 12 протоколов на тех, кто игнорирует правила.
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