Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 11 мая 2021: маски спасут от смога, святыня поможет исцелиться и забеременеть

В Челябинск доставили ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Коронавирус продолжает отступать. Третий день подряд число заболевших за сутки южноуральцев не превышает сотню. Накануне число зараженных и выздоровевших сравнялось — по 98 человек. Статистика по ковиду в регионе сейчас выглядит так:

* случаев заражения — 61 128;

* случаев выздоровления — 55 540;

* летальных случаев — 2 683.

За прошлые сутки COVID-19 унес жизни девяти пациентов. Из них непосредственно от ковида умерли восемь. Еще у одного умершего было другое серьезное заболевание.

Лидерами по числу заболевших среди городов области по-прежнему остаются Челябинск (+42 случая) и Магнитогорск (+11 случаев).

Инфографика: Коронавирус74.рф

МАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОВИДА И ОТ СМОГА

— Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной, — напоминают в региональном Роспотребнадзоре.

Поэтому нужно продолжать маски. И, кстати, не только из-за коронавируса, но и из-за смога. Второй день в Челябинской области и других регионах УрФО жители жалуются на дымку и запах гари. У некоторых от задымленности болит голова. В минэкологии объяснили — смог повис над регионами из-за лесных пожаров. Природные возгорания зафиксированы в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, а также в ХМАО. В совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса.

Если вы поучаствовали запах гари, или у вас ухудшилось самочувствие, закройте окна в квартире, проведите влажную уборку, а при выходе на улицу наденьте маску.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ К СВЯТЫНЕ

В челябинский Свято-Симеоновский кафедральный собор привезли ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы, а также частиц мощей ее святых родителей — Иоакима и Анны. Святыни доставили из Санкт-Петербурга. Считается, что они исцеляют и помогают женщинам забеременеть. Прислониться к ним можно по 14 мая.

В ковчеге сразу три святыни. Фото: пресс-служба Челябинской епархии

В Челябинской епархии заверили, что меры безопасности соблюдены: посетителям храма выдают маски на входе, у кого нет, а ковчег и иконы протирают специальным дезинфицирующим раствором. Также разделяют потоки людей, чтобы не создавать толпу.

Таковы последние новости по коронавирусу в Челябинской области на 11 мая 2021 г.

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