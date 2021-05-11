В школах Челябинской области после ЧП в Казани, где погибли семеро детей, пройдут дополнительные проверки

Стрельбу в Казани устроил, по предварительным данным, 19-летний выпускник школы №175. Фото: Евгения БУБЛИК

Школы Челябинской области после ЧП в Казани, где в результате стрельбы погибли семеро детей и учительница, ждет волна дополнительных проверок. Это обычная практика после громких происшествий, за которой следят чрезвычайные ведомства и правоохранительные органы. Об этом первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова прокомментировала радио «Комсомольская правда».

— У нас антитеррористическая защищенность объектов, у всех есть паспорта [безопасности], — рассказала Елена Коузова. — Надзорные органы, скорее всего, пройдут [с проверками]. Обычно, когда такие факты случаются, у нас как всегда проводятся дополнительные контрольные мероприятия, после которых предлагаются какие-то варианты решения. У нас серьезный контроль со стороны МЧС и Росгвардии.

О сроках проведения проверок в Минобре не уточнили. КП-Челябинск попросила также предоставить данные о количестве школ, оборудованных металлоискателями, тревожными кнопками и другими средствами защиты. Данные нам обещали предоставить в ближайшее время. Когда они появятся в распоряжении редакции, мы их опубликуем.

Обновлено 11 мая в 14:49:

— Работа по обеспечению безопасности обучающихся ведется в образовательных организациях Челябинской области в постоянном режиме, — отметили в пресс-службе Минобра Челябинской области. — Утвержденные паспорта безопасности имеют все школы региона.

Образовательные организации оборудованы следующими видами инженерно-технической защиты. Это системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ – 2 201 объект (70,5%), системы видеонаблюдения — 2 497 (80%), контроля и управления доступом – 1 685 (54%), экстренного оповещения – 3 122 (100%), ограждением по всему периметру – 2 997 (96%), наружным электрическим освещением – 2 853 (91,4%) и оборудованными въездами на объект – 2 688 (86%).

— Все крупные школы охраняются лицензированными охранными предприятиями или Росгвардией, — добавили в министерстве образования и науки Челябинской области. — В 2020 году в рамках пилотного проекта Минпросвещения и Минцифры России в 219 общеобразовательных организациях созданы системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдения за входными группами образовательных организаций (это турникеты, ограждения для проходных, считыватели карт, система видеонаблюдения с компьютерным зрением, видеокамеры внутреннего и наружного наблюдения).

До конца 2022 года системы видеонаблюдения будут модернизированы или созданы в 100% зданий общеобразовательных организаций Челябинской области. Это в общей сложности 981 здание, из которых в 2021 году — 268 организаций, в 2022-ом – 713. На данные цели в 2020 году направлены средства федерального и областного бюджетов в размере 424,8 млн. рублей. На выполнение работ в 2021-2022 годах предусмотрены еще 848,4 млн.

В 256 школах Челябинской области с большой численностью обучающихся введена ставка заместителя директора по безопасности. В малочисленных образовательных организациях обязанности по обеспечению комплексной безопасности распределены и закреплены как за административно-управленческим персоналом (заместителями директора), так и за конкретными педагогическими работниками (учитель основ безопасности жизнедеятельности, педагог-организатор ОБЖ и другие).

— В ближайшее время замы по безопасности, а также сотрудники школ, на которые возложена обязанность по обеспечению комплексной безопасности, проведут свои внутренние рейды, проверят техническую работоспособность всех средств защиты и там, где необходимо, проведут тренировочные мероприятия для персонала, — добавил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

ЧП в школе №175 произошло в Казани утром 11 мая. В здание зашел молодой человек. Он был вооружен автоматом. Попытавшийся остановить его охранник и уборщица были убиты. Нападавший поднялся на третий этаж и взял детей в заложники. По словам очевидцев, в здании также прогремел взрыв. Дети начали спасаться через окна.

В первых официальных данных сообщалось, что погибли учительница и семеро детей, еще 20 человек пострадали. Стрелка задержали на крыльце здания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru