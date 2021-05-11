«Стихийная помойка!» Могилы на челябинском кладбище в Родительский день оказались завалены мусором

Спиленные деревья и мешки мусора брошены прямо на могилы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня челябинцы отмечают Родительский день. Нескончаемый поток людей заходит на кладбища, однако отыскать нужную могилу в этом году не так-то просто — многие из них оказались завалены мусором, и это не считая мешков, которые встречаются здесь буквально на каждом шагу.

На челябинских кладбищах сегодня многолюдно Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лилифа Зинатовна пришла на Успенское кладбище, чтобы проведать могилку своего мужа и буквально пришла в ужас. По словам женщины, она с трудом отыскала место, где похоронен супруг из-за горы мусора.

— Я испытала такое потрясение! Еле нашли могилу мужа! — негодует Лилифа. — Он похоронен на четвертой линии, нельзя сказать, что это далеко. Тут и памятник стоит со стихами — моя свекровь это все делала, видно, что могила не заброшена. А прямо поперек могилы лежит огромный распиленный валун дерева! Я просто в себя прийти не могла! Осквернили могилу моего мужа.

Под таким слоем мусора даже не скажешь, что здесь кто-то похоронен Фото: Кирилл САДЫКОВ

Помимо срубленного дерева на могиле оказались какие-то металлические куски и мешки с мелким мусором. Женщина говорит, что на протяжении 44 лет приходит сюда каждый год и убирается, не удалось лишь в прошлом году из-за пандемии. Тут, кстати, была металлические оградка, лавочки и столик — все украдено.

— Убрали столько, сколько смогли. Там просто стихийная помойка была, — добавила Халифа. — Такое чувство, что эти могилы специально заваливают, чтобы там были новые захоронения.

Огромное дерево кто-то бросил прямо рядом с памятниками Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жаловаться на мусор Лилифа пошла в администрацию кладбища, но там развели руками и заявили, что все вопросы нужно адресовать городской мэрии. Женщина обратила внимание, что ее муж похоронен 44 года назад, и рядом были могилы людей, умерших примерно в те же годы, а сейчас на их местах лежат абсолютно новые.

Мешки с мусором можно встретить буквально везде Фото: Кирилл САДЫКОВ

И такие свалки встречаются действительно не на одной могиле. Мало того, что челябинцам приходится убирать траву и восстанавливать могилы после зимы, так еще и приходится выгребать весь этот мусор.

На табличках висят отрывки из Библии, а о чистоте люди забывают Фото: Кирилл САДЫКОВ

Беспорядок на кладбищах челябинцы заметили еще вчера, перед Родительским днем. Ко всему прочему добавились и пробки — в майский выходной желающих провести субботник на могилке родственников оказалось очень много.

Люди толпятся на остановках, чтобы доехать до кладбища Фото: Кирилл САДЫКОВ

Цветы продают как на кладбищах, так и в городе Фото: Кирилл САДЫКОВ

Спрос на искусственные цветы и венки сегодня особенно высокий Фото: Кирилл САДЫКОВ

На могилках лежат булочки и конфеты Фото: Кирилл САДЫКОВ

Люди поминают родственников, сидя за столиками Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такое объявление здесь больше смахивает на призыв что-нибудь утащить и продать Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мешки мусора здесь явно не кстати Фото: Кирилл САДЫКОВ

Контейнеры на выходе тоже переполнены Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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