Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области

От удара оба транспортных средства превратились в груду металлолома. Фото: ГУ МВД по Курганской области

На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган в Зауралье столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами.

— В результате ДТП оба водителя 65 и 64 лет, и два пассажира из автобуса (21-летняя девушка и 66-летний мужчина) от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 6-летний ребенок скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Еще четверо пострадавших, среди которых ребенок, доставлены в больницу Шадринска.

— Планируется эвакуация ребенка в больницу города Кургана, — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Как уточняют в полиции, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi Q7 на встречную полосу, где и произошло столкновение. Автобус марки «Мерседес-Бенц» ехал по маршруту «Шадринск — Исетское — Тюмень».

В случае необходимости родственникам пострадавших предоставят места размещения. Развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Напомним, серьезное ДТП произошло в Курганской области прошлым летом. В Мишкинском районе столкнулись пассажирский автобус и фура с зерном. Как рассказывают очевидцы, после столкновения обе машины улетели в кювет. По данным МЧС, у автобуса после удара также заклинило двигатель.

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