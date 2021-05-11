Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области

От удара оба транспортных средства превратились в груду металлолома. Фото: ГУ МВД по Курганской области
На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган в Зауралье столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами.
— В результате ДТП оба водителя 65 и 64 лет, и два пассажира из автобуса (21-летняя девушка и 66-летний мужчина) от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 6-летний ребенок скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.
Еще четверо пострадавших, среди которых ребенок, доставлены в больницу Шадринска.
— Планируется эвакуация ребенка в больницу города Кургана, — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
Как уточняют в полиции, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi Q7 на встречную полосу, где и произошло столкновение. Автобус марки «Мерседес-Бенц» ехал по маршруту «Шадринск — Исетское — Тюмень».
В случае необходимости родственникам пострадавших предоставят места размещения. Развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим.
Напомним, серьезное ДТП произошло в Курганской области прошлым летом. В Мишкинском районе столкнулись пассажирский автобус и фура с зерном. Как рассказывают очевидцы, после столкновения обе машины улетели в кювет. По данным МЧС, у автобуса после удара также заклинило двигатель.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru