Память о войне, Великой Победе всегда в наших сердцах и она связывает поколения

Ветеранов поздравили в администрации Курчатовского района. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети войны... В зале администрации Курчатовского района Челябинска накануне Дня Победы чествовали тех, кто сражался и трудился, переносил тяготы Великой Отечественной, кто сегодня принимает поздравления, почтили память тех, кто не вернулся с фронтов, кто не дожил до 76-летия Победы.

Полный актовый зал администрации. Почти у всех приглашенных ордена, медали на груди и яркая Георгиевская ленточка.

В администрации Курчатовского района чествовали ветеранов войны и труда. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В 16 ЛЕТ ПОШЕЛ НА ФРОНТ

«День Победы», «Довоенный вальс», «От героев былых времен», «Идет солдат по городу». Песни времен войны в исполнении ведущих солистов театра оперы и балета имени Глинки, детской образцовой областной студии эстрадного вокала «Мечта» брали за душу, а кто-то не скрывал слезу…

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Степанович Почекутов также принимал поздравления. Он в 16 лет сумел добровольцем пойти на фронт. Участвовал в освобождении Польши, потом воевал в артиллерийских подразделениях на Дальнем Востоке, освобождая территории от японских захватчиков, затем охранял границу родины. Но и сейчас Алексей Степанович в строю. В школах, в районной библиотеке продолжает встречаться с молодежью, рассказывая о своем фронтовом пути, отвечает на вопросы. Патриотическое воспитание считает одной из важных задач.

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Степанович Почекутов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Победа уже была близка, и мне так хотелось пройтись по Берлину. До столицы фашистской Германии было рукой подать. Но за девять дней до подписании акта о капитуляции Германии нашу часть перебросили на Дальний Восток, в Китай. В тех краях я, где только не побывал. Служба заносила даже в Порт-Артур Всего прослужил в действующей армии более восьми лет, — рассказал Алексей Степанович.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Такие встречи с ветеранами традиционно проходят в администрации Курчатовского. Глава района Сергей Антипов накануне празднования 76-летия Победы от души поздравил всех, кто ковал эту Победу, кто причастен к великому празднику.

— Это была самая страшная, кровопролитная война XX столетия, и наша страна отстояла свою свободу. Проходят годы, меняется жизнь, но неизменным остается наша память. Память, которая связывает поколения, и она всегда в наших сердцах. Здоровья, любви, внимания и заботы родных и близких, и мирного неба над головой. Примите наши слова благодарности и признательности, — подчеркнул Сергей Антипов, обращаясь к ветеранам.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области, городской Думы, районного собрания депутатов, руководители Совета ветеранов также отмечали, что подвиг народа, единство фронта и тыла позволили добиться Победы. Не случайно в 2020 году Челябинску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», как признание и заслуг тружеников промышленных предприятий в годы войны.

Все выступающие справедливо подчеркивали значимость слов из песни к легендарному фильму «Офицеры» — «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Ведь действительно Великая Отечественная не прошла бесследно и коснулась практически для всех жителей нашей страны.

На встрече с ветеранами выступали ведущих вокалисты Челябинска. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Сейчас в Курчатовском районе проживает 19 ветеранов Великой Отечественной войны, 498 тружеников тыла, 36 несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, 14 жителей блокадного Ленинграда.

Всем ветеранам вручали подарки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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