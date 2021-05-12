«Цена вопроса — человеческая жизнь!»

Решить проблему дефицита врачей на Южном Урале и повысить качество медицинской помощи можно только совместными усилиями представителей признанных профессиональных сообществ и региональных и федеральных властей. Об этом шла речь на кругом столе «Участие профессиональных сообществ врачей в здравоохранении региона», который прошел в Законодательном собрании Челябинской области. Это уже второй подобный форум, организованный «Партией пенсионеров» в этом году (на первом обсуждали перспективы частной медицины в регионе). Среди спикеров были ведущие представители медицинских Ассоциаций Южного Урала и минздрава Челябинской области. Как отмечали выступавшие, эффективность совместного сотрудничества медиков и властей зачастую выражается не в каких-то абстрактных показателях, а конкретных в спасенных (или не спасенных) человеческих жизнях.

Один из инициаторов обсуждения Председатель правления Челябинского отделения «Партии пенсионеров», депутат Законодательного собрания Степан Фирстов напомнил, что в недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил об усилении роли профессионального сообщества в медицине. Между тем, в Челябинской области в свое время была зарегистрирована одна из первых медицинских саморегулируемых организаций в стране и сейчас процесс «профессионализации» отрасли активно продолжается.

— Одна из проблем — переход квалифицированных специалистов из государственной медицины в частную, — считает Степан Фирстов. — Это связано с падением престижа врача, отсутствием возможностей для профессионального роста, образования. Но на самом деле государственная и частная медицина — не антагонисты, в идеале они должны дополнять друг друга. Вопросом гармонизации этих отношений, уменьшением оттока специалистов из «официальной» медицины как раз могут заняться профессиональные Ассоциации.

По словам члена правления Ассоциации травматологов- ортопедов Челябинской области Ольги Доброхотовой, деятельность профессиональных медицинских сообществ направлена на повышение компетентности докторов. Так, Ассоциация входит в областную аттестационную комиссию, при ней создана школа профессионального мастерства. А 26 июня состоится IIмежрегиональный форум, посвященный, в том числе освоению новых методов лечения.

— Травматология — одна из сфер, которая не может останавливаться даже при коронавирусе, — уверена Ольга Доброхотова.

Представитель саморегулируемой организации Ассоциации «Национальной коллегии флебологов» Денис Борсук обратил внимание на важность юридической защиты врачей. В противном случае доктора, добросовестно выполняющие свою работу, могут легко оказаться за решеткой.

— И такие прецеденты в России есть, — рассказал Денис Борсук. — Трех врачей осудили за то, что они не взяли аллергопробы на лидокаин, а пациенты скончались от анфилактического шока. Но дело в том, что доктора не обязаны были делать такие тесты. Как не допустить подобных ситуаций в будущем? Я считаю, что надо разработать четкие стандарты и правила оказания медицинской помощи. Ассоциация регулярно готовит для врачей юридические обзоры, повышает их грамотность в этом вопросе.

Поддержал коллегу в этом вопросе и Председатель Ассоциации стоматологов Челябинской области Илья Сандаков: «Судьи, видимо, считают, что стоматологи — сильно богатые, поэтому выписывают штрафы и по 500 тысяч рублей и по миллиону. При этом был случай, когда в суде экспертом выступал специалист не по профилю и ссылался на учебник 90-х годов.» Также среди проблем стоматологов, к примеру, недостаточно выстроенная коммуникация с ФОМСом.

Опытом работы саморегулируемой организации «Ассоциации врачей МРТ — диагностики» на Круглом столе поделился директор по развитию группы компаний «Эксперт» Андрей Андреев. По его словам, основная проблема — отсутствие единой системы обучения врачей. По мнению Андрея Андреева, ценность профессиональных сообществ состоит еще и в том, что их представители могут квалифицированную дать экспертную оценку в спорных случаях.

Еще один из выступавших-врач, сердечно-сосудистый хирург челябинской ГКБ 8, член региональной «Партии пенсионеров» Владимир Владимирский сравнил представителя медицинских сообществ с одним из героев книги Марка Твена «Жизнь на Миссисипи» — лоцманом, который мог предугадать, куда завтра повернет русло реки. «Только по настоящему компетентное знание способно привести к прорыву в медицине»,- уверен спикер.

Готовность к диалогу с медицинскими профессиональными сообществами выразил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. Он отметил, что часть поднятых на круглом столе проблем, в том числе по взаимодействию с ФОМСом и некоторыми правовыми моментами могут быть решены только на федеральном уровне. Однако есть и те вопросы, которые надо обсуждать уже «здесь и сейчас»на уровне главных внештатных специалистов минздрава региона.

— Это касается, к примеру, подготовки нормативно-правовых актов по маршрутизации пациентов, которая может быть организована более профессионально. Кроме того, представители СРО вместе с главными внештатными специалистами минздрава Челябинской области также обсудят сложившуюся ситуацию и попытаются вынести наиболее значимые вопросы на федеральный уровень.

Председатель правления Челябинского отделения «Партии пенсионеров», депутат Законодательного собрания Степан Фирстов считает, что взаимодействие медицинских Ассоциаций и других саморегулируемых организаций способно не только поднять престиж докторов, улучшить качество медпомощи, но и непосредственно спасти человеческие жизни. Это особенно актуально для отдаленных районов области, когда врач зачастую остается «один на один» с тяжелым больным.

— В подобных ситуациях врача нельзя бросать на произвол судьбы,- уверен Степан Фирстов, — он должен чувствовать поддержку коллег, опытных профессионалов, при необходимости получить оперативные квалифицированные советы по видеосвязи. Даже когда санавиация не долетает или пациента не берут, врач не должен бояться такой ситуации, если нужно — делать срочную операцию, брать на себя ответственность за судьбу человека. Именно поэтому «Партия пенсионеров» по итогам сегодняшнего Круглого стола готовит законодательную инициативу о включении в стратегию развития Челябинской области до 2035 года пункта о поэтапном переходе к саморегулированию. Документ будет направлен губернатору региона и депутатам Законодательного собрания.