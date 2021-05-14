Ночь музеев в Челябинске 2021: горожан приоденут, дадут поиграть в VR и научат создавать независимые издания

15 мая челябинцев ждет насыщенная культурная программа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ежегодная всероссийская акция пройдет в Челябинске уже в предстоящую субботу, 15 мая. В этот день можно будет посмотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов в лучших музеях страны. Виртуальные экспозиции представят на официальном портале. Прикоснуться к прекрасному можно будет и в своем городе. КП-Челябинск узнала, как провести культурные выходные в Ночь музеев в Челябинске 2021.

Разнообразная культурная ночь запланирована в Музее изобразительных искусств. Помимо экспозиции там устроят творческие встречи, мастер-классы, покажут короткометражки и устроят театрализованное зрелище.

В "Ночь музеев" челябинцы не только увидят спектакли, но и сами перевоплотятся в актеров. Фото: Игорь Шутов.

Специальным гостем в этом году станет известный режиссер Михаил Железников из Санкт-Петербурга. Он покажет гостям пять короткометражных фильмов «Кинодот» и проведет творческую встречу «Видео невидимого, описание неописуемого. Как перестать бояться и полюбить экспериментальный фильм».

Обычные посетители смогут поучаствовать в спектакле-хеппенинге «15.02.2013» с известными художниками и артистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.

Программа рассчитана на весь день: с 12 часов и до полуночи.

В Музее изобразительных искусств состоится встреча с режиссером из Санкт-Петербурга Михаилом Железниковым. Фото: архив КП.

Музей изобразительных искусств (выставочные залы на площади Революции, 1)

12:00-22:00 — Специальный проект Александра Данилова «И так далее…».

14:00 — Мастер-класс «Сделай свой зин».

Челябинская художница Ольга Антипина расскажет о разновидности арт-книги и покажет, как сделать собственный зин (это такое независимое малотиражное самиздатовское издание - примеч. ред.).

16:30 и 17:30 — Театральный хеппенинг (форма современного искусства, которая представляет действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. — Прим. ред.) художников Шифра Каждан из Москвы, Анастасия Богомолова из Екатеринбурга, Александр Данилов из Челябинска «Падение метеорита в городе Че».

18:30 — «Прогулки по выставке».

Творческая встреча с Александром Даниловым.

19:30 — «Книга-художника».

Мастер-класс «классика» российской «книги художника» Александра Данилова.

21:00 — Программа короткометражных фильмов фестиваля «Кинодот» от

режиссера Михаила Железникова (Санкт-Петербург).

22:00 — Творческая встреча с режиссером кино Михаилом Железниковым, руководителем Лаборатории экспериментального кино Санкт-Петербургской школы нового кино, преподавателем кафедры кино и фотоискусства СПбИК.

23:00 — Показ спектакля Челябинского театра современного танца «Игроки».

15 апреля в Музее изобразительных искусств будет действовать общий билет на все выставочные площадки. На мастер-классы и хеппенинг потребуется дополнительная оплата в размере 100 рублей. Количество мест ограничено. Купить билет можно на официальном сайте музея.

В рамках "Ночи музеев" в Челябинске состоятся разные творческие встречи и публичные дискуссии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музей изобразительных искусств (Картинная галерея на ул. Труда, 92 А)

12:00-20:00 — Специальный проект Любови Серовой «Рисунок: формула мироздания».

Блок мероприятий с семейным терапевтом, кандидатом психологических наук Ириной Шляпниковой (Психологический центр «Июль», Челябинск).

13:00 — Мастер-класс для родителей и детей «Давай порисуем, или как рисовать с детьми».

Рассмотрят технологии и инструменты, как через рисование развивать интеллект и личность ребенка, выстраивать и налаживать отношения с ним.

14:00 — Арт-диагностика «Что картины говорят про нас?».

Уникальная психологическая технология, в которой произведения искусства помогают любому человеку узнать что-то интересное о себе.

15:00 — Творческая встреча с Любовью Серовой.

16:30 — Мастер-класс «Создание рисунка в смешанной технике».

Совместное рисование с Любовью Серовой.

18:00 — Концерт-посвящение челябинскому педагогу и музыканту Виктору Козлову.

Центр исторического наследия ЮУЖД

В "Ночь музеев" можно будет бесплатно познакомиться с интерактивными экспонатами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые участвует в «Ночи музеев» и обещает посетителям очень интересное погружение в изобретательскую сферу. Интерактивные экспонаты в этом году посвящены науке и технологиям. И 15 мая их станет еще больше. Виртуальная реальность будет доступная абсолютно бесплатно каждому, кто придет в центр с 14 до 21 часа.

Все посетители Центра исторического наследия смогут поучаствовать с мастер-классах по робототехнике, провести опыты с интерактивными экспонатами музея занимательной науки «Экспериментус», пообщаться с говорящим роботом, попробовать себя в роли машиниста поезда в VR-очках и сделать фото на память в специальной фотозоне.

Исторический музей Южного Урала

Увлечет посетителей модными образами. В музее откроется выставка «Мода и стиль. История и современность». А в 20 часов в Большом выставочном зале состоится показ мод, который охватит почти 200 лет истории женского костюма.

Посентителей Исторического музея Южного Урала ждет погружение в мир моды и стиля. Фото: архив КП.

В дефиле примут участие узнаваемые персоны Челябинска, представительницы Союза женщин и профессиональные модели. Они продемонстрируют наряды эпохи императора Александра I, русские образы XX века, эксклюзивная коллекция в стиле «стрит-стайл» и современные дизайнерские коллекции местных мастеров, столицы и мирового центра моды.

Также можно будет увидеть работу известных визажистов и стилистов. Мероприятие доступно участникам старше 6 лет. Вход от 100 рублей.

В этот день после захода солнца будут работать и другие площадки Исторического музея Южного Урала.

На каждой площадке музея и маленькие, и взрослые посетители смогут найти занятие по душе. Фото: архив КП.

Открытый мир

13:00, 16:00 — «Транки, баранки, поиграем на полянке». Народные игры и забавы для детей 6-9 лет

17:00-19:00 — «Сельская женщина». Минивыставки и творческие выступления этнографических коллективов

Сад камней

18:00-21:00 — экскурсии в Саду камней

Музей на крыше

18:00-21:00 — экскурсии и викторина о музее

23:00-01:00 — концерт «Культурный квартирник на крыше»

Летняя эстрада

12:00-13:00 — кукольный спектакль «Бука» (Театр кукол им. В. Вольховского)

18:00-19:00 — выступление школы танцев «Вероника»

c 21:00 — концерт кавер-группы «Кафе “Улыбка”»

Детский музей

18:00-23:00 — семейные занятия в Детском музее

Фойе восточной башни

18:00-23:00 — экскурсии по выставке «Женщины о прекрасном»

Зал природы и древнейшей истории

18:00-23:00 — костюмированные экскурсии, викторины, мастер-класс «Оригами», квест «Археологические раскопки»

Галерея «Восток — Запад»

18:00-23:00 — мастер-классы реставраторов: реставрация мебели, приемы реставрации тканей, работа с предметами иконописи, реставрация чучел

Зал истории и народного быта

18:00-23:00 — костюмированные экскурсии, игры, квесты, мастер-класс реставраторов по чистке монет

Фойе западной башни

18:00-23:00 — экскурсии по выставке «Время первых»

Зал ХХ века

18:00-23:00 — фотозона, мастер-классы, игры, тематические викторины, экскурсии

Большой выставочный зал

15:00 — детское дефиле

20:00 — Историческое дефиле «Мода и стиль. История и современность»

Музейный выставочный центр

13:00-14:30 — мастер-класс по мобильной фотографии. Ведущий — Александр Пешехонов («Академия GEO»)

19:00-20:00 — конференция и фотовыставка Союза женщин Челябинской области

Терраса между башнями

17:00-18:00 — исторический бал

Галерея современного искусства «Паркер»

Любители живописи смогут познакомиться с работами уральских художников в картинной галерее "Паркер". Фото: Олег УКЛАДОВ

В «Ночь музеев» организует выставку уральских авторов из Челябинска, Екатеринбурга и Уфы. Их работы занимают почетное место в государственных музейных собраниях России, серьезных частных коллекциях, картинных галереях России и за рубежом. Любителям живописи из столицы Южного Урала это может быть особенно интересно. Картины пронизаны своеобразием и историей нашего края.

Выставку можно будет посмотреть в субботу и в воскресенье по адресу ул. Цвиллинга, д. 25 (Галерея «Паркер»). Но главные мероприятия состоятся 15 мая.

В 16:00 — программа «Наброски с натуры»

В 18:00 — концерт классической музыки (рояль)

Государственный драматический молодежный театр

Театралы обычно тоже очень ждут «Ночь музеев», и неспроста. В этот раз 15 мая в Молодежном театре можно будет задержаться до самой ночи. Все мероприятия будут бесплатными, но по предварительной записи. Там откроют лабораторию зрителя, приуроченную к премьере мюзикла «Дюймовочка». Его впервые покажут 22 апреля. Обычно артисты заранее вовлекают зрителей в атмосферу действа. В этот раз общение пройдет одним днем.

Московский режиссер Виктория Печерникова, которой принадлежит постановка, проведет тренинг по актерскому мастерству для детей 9-12 лет. Погрузиться в театральный мир могут все желающие, независимо от навыков и склада характера. Школьники почувствуют себя настоящими актерами благодаря пока еще не утраченной, в отличие от взрослых, способности легко и непринужденно погружаться в игровую деятельность.

Приходить на тренинг необходимо в удобной одежде и обуви. Количество мест ограничено. У родителей будет роль наблюдателей.

В преддверии премьерной постановки Молодежный театр в "Ночь музеев" организует встречу со зрителями. Фото: Игорь Шутов.

Кроме этого, в Молодежном театре запланированы публичные дискуссии с подростками старше 12 лет. Паблик-ток о визуальном театре с художником спектакля Ксенией «Кочубей». Она поделится с гостями тем, что такое театр художника, и где визуальная составляющая становится одной из ведущих формул.

Паблик-ток «Мир Ханса Кристиана Андерсена» с режиссером Викторией Печерниковой. Обсудят биографию, творчество писателя и разберут историю «Дюймовочки».

Поздним вечером всех, кому не спится, приглашают в Молодежный театр на увлекательный тренинг с хореографом премьерного мюзикла. Степан Баннов проведет мастер-класс в том же ключе, в котором работает с артистами Молодежного спектакля над «Дюймовочкой».

Участники будут искать пластические образы героев сказки через тело, ощущения и понимание действия. Ограничений по возрасту нет. Необходимы лишь удобная одежда и обувь.

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