Студентам челябинского вуза предложили купить корочки для дипломов

Четыре года студенты платили за обучение, теперь надо заплатить еще и за корочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентам ЧелГУ предлагают самостоятельно скинуться деньгами, чтобы получить диплом с корочкой. Для многих учащихся такое заявление стало настоящей новостью, особенно для тех, кто платит за обучение немалые деньги.

— Мы платим за обучение 100 тыс. в год, а тут нам сказали, что мы должны сами покупать корочки для дипломов, — рассказала КП-Челябинск студентка Алина (имя изменено). — В противном случае нам просто выдадут «бумажки» и все. Неужели не нашлось средств, чтобы выдать нормальные дипломы выпускникам? Эти корочки рублей 200 стоят, наверное. Нам не жалко купить их за свои деньги, но эта ситуация больше говорит об отношении университета к своим студентам.

Молодые люди также уточнили, что в деканате им посоветовали заказать корочки в типографии университета.

Как оказалось, подобные случаи бывали и раньше. Выпускница магистратуры 2013 года того же вуза вспомнила день вручения долгожданного диплома, который был подпорчен.

— Вручение дипломов было вместе со специалистами, которые 5 лет учились. Им выдавали нормальные дипломы с корочками — а нам — бумажки. Для нас это стало неприятным сюрпризом. Казалось бы: какая разница? Было обидно, что кто-то делал красивые фото с дипломами, а мы вот с этой макулатурой. Даже купить корочки никто не предлагал, — рассказала Ирина.

В самом ЧелГУ сетуют на закон, якобы по нему все четко, и никаких корочек своим студентам никто давать не обязан.

— С 2013 года, согласно закону, мы должны выдавать титульный лист диплома и приложение, — рассказали в пресс-службе ЧелГУ. — Корочки для дипломов — это инициатива самих студентов. В прошлом году выпускникам журфака выдали дипломы с корочками, потому что у факультета были внебюджетные средства, на которые их и купили. Сейчас такой возможности нет.

Примечательно, что в период пандемии многие занятия проводились дистанционно, однако плата за обучение оставалась неизменной, будто студенты учатся очно. По сути, за это время у университета было меньше затрат элементарно на коммунальные расходы, ведь их здания пустовали. Почему нельзя подарить своим выпускникам корочки для диплома, имея при этом свою типографию, остается загадкой.

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