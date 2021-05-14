Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 15 и 16 мая

В некоторых городах сделать прививку можно будет на рынках.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области в ближайшие выходные, 15 и 16 мая, продолжится бесплатная вакцинация от коронавируса в торгово-развлекательных центрах, магазинах и на рынках. Об этом сообщили в минздраве региона.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
15 мая
Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10:00 до 16:00.
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.
ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.
ТРК «Фиеста» с 10:00 до 13:00.
ТК «КС» с 11:00 до 16:00.
ТРК «Горки» с 12:00 до 16:00.
ТК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.
Пешеходная зона на Кировке с 12:00 до 16:00.
16 мая
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
Магнитогорск
15 и 16 мая с 11:00 до 16:00:
ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж);
ТРК «Континент» (3 этаж);
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж);
ТРК «Семейный парк» (1 этаж);
Торговая галерея «Весна» (1 этаж);
Копейск
15 мая
ТРК «Слава» с 10600 до 14:00.
Миасс
15 мая
ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00.
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
16 мая
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
Златоуст
15 мая
ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.
Коркино
15 мая
Городской рынок с 9:00 до 12:00.
Чебаркуль
15 мая
Центральный рынок (ул. Крупской, 6) с 9:30 до 11:00.
Мини рынок (ул. Карпенко, 22) с 11:00 до 13:00.
Гипермаркет «Магнит» (ул. Октябрьская, 2) с 13:00 до 14:00.
ТК Домострой (ул. Октябрьская, 20) с 14:00 до 15:00.
Магазин «Светофор» (ул. Дзержинского, 13) с 15:00 до 16:00.
16 мая
Храм Преображения Господня (ул. Кирова, 31) с 11:00 до 14:00.
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