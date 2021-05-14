Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 15 и 16 мая

В некоторых городах сделать прививку можно будет на рынках. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области в ближайшие выходные, 15 и 16 мая, продолжится бесплатная вакцинация от коронавируса в торгово-развлекательных центрах, магазинах и на рынках. Об этом сообщили в минздраве региона.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

Челябинск

15 мая

Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10:00 до 16:00.

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.

ТРК «Фиеста» с 10:00 до 13:00.

ТК «КС» с 11:00 до 16:00.

ТРК «Горки» с 12:00 до 16:00.

ТК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.

Пешеходная зона на Кировке с 12:00 до 16:00.

16 мая

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

Магнитогорск

15 и 16 мая с 11:00 до 16:00:

ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж);

ТРК «Континент» (3 этаж);

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж);

ТРК «Семейный парк» (1 этаж);

Торговая галерея «Весна» (1 этаж);

Копейск

15 мая

ТРК «Слава» с 10600 до 14:00.

Миасс

15 мая

ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00.

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

16 мая

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

Златоуст

15 мая

ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.

Коркино

15 мая

Городской рынок с 9:00 до 12:00.

Чебаркуль

15 мая

Центральный рынок (ул. Крупской, 6) с 9:30 до 11:00.

Мини рынок (ул. Карпенко, 22) с 11:00 до 13:00.

Гипермаркет «Магнит» (ул. Октябрьская, 2) с 13:00 до 14:00.

ТК Домострой (ул. Октябрьская, 20) с 14:00 до 15:00.

Магазин «Светофор» (ул. Дзержинского, 13) с 15:00 до 16:00.

16 мая

Храм Преображения Господня (ул. Кирова, 31) с 11:00 до 14:00.

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