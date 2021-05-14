Жара в Челябинске: медики рассказали, как избежать тоскливо-злобного настроения и солнечного удара

Главный совет - поменьше проводить времени на открытом солнце Фото: Кирилл САДЫКОВ

В эти дни в Челябинске горячо. Еще бы +30 градусов, это вам не шутки. Душно настолько, что мозг плавится и тело ватное. Как легче всего перенести жару и что делать, если получил тепловой удар, рассказали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска.

Когда организму жарко

Когда температура воздуха высокая, то у человека расширяются сосуды кожи, учащается дыхание, пульс, падает давление. Жарко так, что коже не остается ничего другого, как обильно потеть. Насколько быстро и сильно вы потеете, зависит интенсивность охлаждения тела.

Кто в зоне риска

Жара и повышенная влажность в первую очередь «бьют» по сердечникам, пожилым людям и детям. В Центре рассказали, что такое горячее лето может вызвать у некоторых людей бессонницу, агрессивность, страхи и перепады настроения.

— Преобладает тоскливо-злобное и угрюмо-недовольное настроение, — сообщили эксперты. — Снять его помогут дозированная физическая нагрузка, общение и чуткое отношение к собственному телу.

Инфографика: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска

Пять способов перенести жару комфортно

1. Надевайте легкую одежду из натуральных тканей. И не забывайте про головной убор, солнцезащитные средства, очки и воду! А вообще в пик солнечной активности с 11:00 до 17:00 оставайтесь дома.

2. Часто проветривайте квартиру. Вентиляторы и кондиционеры — наше все.

3. Думайте, что едите. В жару потребность в энергии снижается и лишние калории ни к чему. Спрячьте сладости и жареное. Достаньте овощи, фрукты, окрошку и отварные курицу с рыбой. И вообще — кушайте утром и вечером, а не в сильную жару. Следите за сроками годности продуктов!

4. Вода, много воды, очень много воды. Она поможет избежать обезвоживания, замедлит обменные процессы в организме. Вот только алкоголь и газировку оставьте в магазине.

5. Отложите поездки на машине и маршрутках, а лучше перенесите их на раннее утро или вечер.

Что делать, если перегрелся?

Кожа покраснела, температура высокая, тошнит, накрывают беспричинные капризы, судороги и даже обморок — все это признаки солнечного удара.

— При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, — комментируют в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru