«А скорая и пожарные смогут проехать?»: в новом микрорайоне Челябинска случился мусорный коллапс из-за провала дороги

Мусор перестали вывозить 6 мая. Фото: Элеонора Демченко

Жители микрорайона «Радуга», проживающие в домах № 6 и 8 по улице Генерала Мартынова, забили тревогу, когда у них перестали вывозить мусор, а затем и вовсе убрали контейнеры. По их словам, никаких предупреждений от управляющих компаний не было. В Центре коммунального сервиса челябинцам пояснили, в чем причина:

— Когда их машина приезжала за нашим мусором, по дороге она застряла в яме. Они с горем пополам ее вытащили, — поделилась жительница дома № 8 Элеонора Демченко.

Машины Центра коммунального сервиса действительно не могут подъехать для выгрузки контейнеров из-за опасности провала грунта под тяжелой техникой. Грузчики переместили баки с проблемных локаций на соседнюю площадку, расположенную на Профессора Благих, 63 А. Она находится за соседним домом. Но затем контейнеры вернули на место и они быстро заполнились.

Колею периодически засыпают, но это не исправляет ситуацию. Фото: из архива героя публикации.

Сегодня образовавшуюся колею в межквартальном проезде засыпали щебнем. И отходы, которые копились почти 10 дней, все-таки удалось вывезти. Но это временное решение, пока полностью не восстановят проезжую часть, пояснили пресс-службе к ЦКС.

— Чтобы не было этого мусорного завала, направили легкую машину — небольшой мусоровоз, и вручную все перекидывали. Но мы не можем на один адрес постоянно направлять отдельную машину. У нас по логистическому пути мусоровоз обслуживает много площадок.

Ситуация серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Жители микрорайона испытывают неудобства из-за аварийного состояния подъездной дороги к своим домам с того момента, как в них заселились.

— Там глинистая почва, как мне объяснил сосед из 6-го дома. Из-за этого все подсыпки очень быстро разносятся. И каждый раз появляется глубокая колея. У меня окна выходят на эту яму, и мы постоянно слышим шоркания днищ от машин, которые там проезжают. Зимой тоже не очень удобно проезжать, потому что там появляется лед, и машины прям соскальзывают в эту ямину и тоже шоркаются днищем, — рассказала жительница одного из домов Элеонора.

По такой дороге страшно не то что проехать, но и пройти. Фото: из архива героя публикации.

Элеонора и ее соседи очень обеспокоены тем, что в нужный момент в их двор не могут проехать службы экстренного реагирования: пожарные или скорая помощь. Жители не раз обращались в различные инстанции, чтобы их дорогу отремонтировали основательно, но до сих пор так ничего и не решено:

— Мы писали и в администрацию, и в ГИБДД, и в Министерство экологии. Но, к сожалению, поначалу мы получали только отписки о том, что эта дорога вообще не была запланирована. Не важно, запланирована/ не запланирована, нужно же что-то сделать с дорогой.

Всеми правдами и неправдами челябинцы наконец выяснили, кто несет ответственность за их межквартальный проезд. КП-Челябинск также отправит запрос в администрацию района и будет следить за развитием событий.

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