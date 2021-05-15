Эстремальные прыжки со скал и забавы в сухом фонтане: смотрим, как в Челябинске спасаются от жары

В воду лезут только смельчаки, а вот солнечные ванны полезны для всех.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске из-за жары ажиотаж на водоемах. Пляжи на озерах и карьеры заполнены отдыхающими. Досрочно заработали 6 городских пляжей. На них организовано дежурство матросов-спасателей. Но от экстремального отдыха это не удерживает.
Очередь открыть купальный сезон даже там, где и купаться-то нельзя.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вот они - самые отчаянные.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Молодежь устраивает экстремальные прыжки прямо со скал.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Первый пошел, второй пошел... Собьешься со счету.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Даже тот, кто и не собирался заходить в воду, судя по одежде, ныряет с высоты.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Животные - и те готовы к погружению!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Безопаснее в теньке понаблюдать за тем, как народ плещется.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Даже просто посидеть у воды в жару - уже приятнее, чем дома.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кто-то, судя по всему, выбрался на природу на все выходные.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Не все разделись по погоде.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вот кому не страшен перепад температур.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Возле ЮУрГУ заработал сухой фонтан.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Дети в восторге.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вот где весело.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ловите освежающую фотографию.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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