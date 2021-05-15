Эстремальные прыжки со скал и забавы в сухом фонтане: смотрим, как в Челябинске спасаются от жары

В воду лезут только смельчаки, а вот солнечные ванны полезны для всех. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске из-за жары ажиотаж на водоемах. Пляжи на озерах и карьеры заполнены отдыхающими. Досрочно заработали 6 городских пляжей. На них организовано дежурство матросов-спасателей. Но от экстремального отдыха это не удерживает.

Очередь открыть купальный сезон даже там, где и купаться-то нельзя. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот они - самые отчаянные. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Молодежь устраивает экстремальные прыжки прямо со скал. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первый пошел, второй пошел... Собьешься со счету. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже тот, кто и не собирался заходить в воду, судя по одежде, ныряет с высоты. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Животные - и те готовы к погружению! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Безопаснее в теньке понаблюдать за тем, как народ плещется. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже просто посидеть у воды в жару - уже приятнее, чем дома. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто-то, судя по всему, выбрался на природу на все выходные. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Не все разделись по погоде. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот кому не страшен перепад температур. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Возле ЮУрГУ заработал сухой фонтан. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дети в восторге. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот где весело. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ловите освежающую фотографию. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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