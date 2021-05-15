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Общество15 мая 2021 18:50

Эстремальные прыжки со скал и забавы в сухом фонтане: смотрим, как в Челябинске спасаются от жары

Ловите освежающий фоторепортаж
Елена КОРОБКО
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В воду лезут только смельчаки, а вот солнечные ванны полезны для всех.

В воду лезут только смельчаки, а вот солнечные ванны полезны для всех.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске из-за жары ажиотаж на водоемах. Пляжи на озерах и карьеры заполнены отдыхающими. Досрочно заработали 6 городских пляжей. На них организовано дежурство матросов-спасателей. Но от экстремального отдыха это не удерживает.

Очередь открыть купальный сезон даже там, где и купаться-то нельзя.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот они - самые отчаянные.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Молодежь устраивает экстремальные прыжки прямо со скал.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первый пошел, второй пошел... Собьешься со счету.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже тот, кто и не собирался заходить в воду, судя по одежде, ныряет с высоты.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Животные - и те готовы к погружению!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Безопаснее в теньке понаблюдать за тем, как народ плещется.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже просто посидеть у воды в жару - уже приятнее, чем дома.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто-то, судя по всему, выбрался на природу на все выходные.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Не все разделись по погоде.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот кому не страшен перепад температур.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Возле ЮУрГУ заработал сухой фонтан.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дети в восторге.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот где весело.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ловите освежающую фотографию.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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