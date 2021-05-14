Поступай в МГТУ им. Г.И. Носова — опорный вуз Южного Урала!

Фото: МГТУ им. Г.И. Носова

Однако вступительные испытания в вуз пройдут преимущественно в дистанционном формате. Подробнее о правилах приемной кампании 2021 расскажет ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Г.И. Носова Зоя Акманова.

Как будет осуществляться подача документов в 2021 году?

— В этом году подать документы в университет возможно четырьмя способами:

• через личный кабинет поступающего, размещенный на сайте вуза magtu.ru в разделе «Абитуриенту»;

• почтовым отправлением по адресу: 455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 38;

• лично, обратившись в приемную комиссию вуза по указанному адресу;

• по электронной почте market_mgppk@mail.ru (только на программы СПО).

Обращаю внимание на то, что в этом году в комплект необходимых при поступлении документов добавился СНИЛС (при его наличии). Таким образом, при поступлении абитуриентам необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, гражданство; документ государственного образца об уровне образованияи СНИЛС (при наличии).

При этом обязательным условием зачисления на бюджет в этом году является наличие заявления о согласии на зачисление от поступающего. Оригинал документа об образовании первокурсник должен будет принести в вуз в течение первого года обучения.

Как будут организованы вступительные испытания?

— В связи с эпидемиологической обстановкой вступительные испытания в вуз пройдут преимущественно в дистанционном формате. Перечень вступительных экзаменов по направлениям подготовки приведен на сайте в разделе «Абитуриенту».

Обращаю внимание на то, что изменился перечень вступительных испытаний. Наряду с обязательными вступительными испытаниями вуз установил вступительные испытания по выбору. Если раньше все выпускники школ предоставляли в приемную комиссию результаты Единого экзамена по русскому языку и профильному предмету, а третий предмет вуз назначал сам, то теперь абитуриент может выбрать третий экзамен из предложенного перечня по своему усмотрению, и предоставить свой лучший результат. Это даст больше возможностей для поступления с различными вариантами ЕГЭ.

Какое минимальное количество баллов необходимо набрать абитуриенту для поступления в МГТУ?

— Изменился уровень минимального порога успешности по программам бакалавриата и специалитета. Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение. Ознакомиться можно в таблице.

Где найти информацию о направлениях подготовки в вузе?

— Полный перечень направлений подготовки всех форм и уровней обучения находится на официальном сайте университета, в разделе «Абитуриенту» .

Абитуриентам также стоит обратить внимание на то, что в этом году увеличилось количество направлений подготовки/специальностей, которые можно указать в заявлении. Как и в предыдущие годы, абитуриент может подать документы в пять вузов, но изменилось количество направлений, которые можно выбрать: от 2 до 10 специальностей на усмотрение учебного заведения. В МГТУ им Г.И. Носова абитуриент сможет выбрать 5 направлений подготовки/специальностей.

Какие направления подготовки оказались наиболее востребованными в прошлом году?

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент (экономика и управление на предприятии)

45.05.01 Перевод и переводоведение(специальный перевод (английский-немецкий)

38.03.05 Бизнес-информатика

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем)

Появились ли новые направления подготовки в вузе?

— В этом году у нас появилось очень много новых, востребованных профилей направлений подготовки, таких как:

08.03.01 Строительство(Инженерные системы гражданских и промышленных зданий)

08.03.01 Строительство(Строительный инжиниринг)

09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и приложений виртуальной/дополненной реальности)

15.03.01 Машиностроение (Системная инженерия в машиностроении)

29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Ювелирное дело и художественная обработка природного камня)

29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Цифровое 3D моделирование и прототипирование художественно-промышленных изделий)

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (Цифровые технологии в конструировании швейных изделий)

38.03.01 Экономика (Экономика и бизнес-аналитика)

38.03.01 Экономика(Цифровой маркетинг)

38.03.02 Менеджмент(Финансовый менеджмент)

44.03.05 Педагогическое образование(Химия и биология)

44.03.05 Педагогическое образование (Математика и физика)

44.03.05 Педагогическое образование (Технология и информатика)

44.03.05 Педагогическое образование (Английский язык и французский/испанский язык)

За счет появления новых профилей в педагогическом образовании, с этого года мы имеем возможность готовить учителей абсолютно по всем предметам.

Также появились новые направления подготовки: 08.04.01 Строительство (Инжиниринг газодинамических и аспирационных систем), 22.04.02 Металлургия (Цифровые двойники в обработке материалов), 44.04.01 Педагогическое образование (Инновационное обучение русскому языку и литературе), 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования). Последние два направления реализуются по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Учитывая востребованность молодых специалистов на рынке труда, какие направления подготовки сегодня особенно актуальны?

— Сегодня металлургическая отрасль развивается очень активно. В связи с этим наблюдается стремительное устаревание кадров, необходимо их обновление. Оценивая перспективы развития этой отрасли, в этом году государство выделило много бюджетных мест именно на направления подготовки по металлургии и горному делу.

Мы идем в ногу со временем и внедряем новые, современные образовательные программы по данным направлениям, что позволяет нам готовить специалистов высшего звена, востребованных на рынке. Например, с этого года мы впервые открываем набор на обучение по направлению «Цифровые двойники в обработке материалов».

Также сохраняется высокая востребованность в выпускниках строительных специальностей. Учитывая данную тенденцию, в этом году мы также открыли новые специальности и профили подготовки, такие как «Инженерные системы гражданских и промышленных зданий», «Строительный инжиниринг», «Инжиниринг газодинамических и аспирационных систем».

Сколько бюджетных мест выделено в этом году?

— В этом году на программы бакалавриата/специалитетавыделено 1676 бюджетных мест, что на 52 места больше, чем в прошлом году. Заметно увеличилось количество мест на технические направления подготовки, которые в нынешних реалиях находятся в приоритете, это «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика».С количеством бюджетных мест по направлениям подготовки можно ознакомиться в разделе «Абитуриенту» на сайте.

Прием в Многопрофильный колледж, по сравнению с прошлым годом, остался практически на прежнем уровне: на 2021 год выделено 470 бюджетных мест. При этом мы наблюдаем, что уже третий год лидирующие позиции по количеству заявлений сохраняет специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы».

Также в структуре университета появилась Проектная школа, поэтому мы ведем прием и на программы среднего общего образования. В этом году выделено 24 бюджетных места для поступающих в 10 класс Проектной школы.

Нужно ли сдавать экзамены при поступлении в Многопрофильный колледж и Проектную школу МГТУ им. Г.И. Носова?

— При поступлении в колледж экзамены сдавать не нужно. Мы принимаем на общедоступной основе, на основании аттестата об основном общем образовании. Однако когда количество желающих поступить больше, чем количество бюджетных мест, мы проводим конкурс аттестатов с рассмотрением среднего балла оценок по профильным предметам для каждой специальности.

Что касается Проектной школы, то здесь конкурс также проводится по результатам оценок в аттестате (по математике и русскому языку необходимо иметь не ниже «4») и по результатам индивидуальных достижений.

Осуществляется ли в МГТУ прием на целевое обучение?

— Ежегодно постановлением Правительства Российской Федерации выделяются квоты для целевого обучения для поступающих на 1 курс. Чтобы воспользоваться такой возможностью, абитуриенту необходимо заключить договор о целевом обучении с заказчиком и работодателем.

При целевом обучении работодатель обязуется трудоустроить нашего выпускника после окончания обучения. В свою очередь студент должен иметь высокую успеваемость, что позволит ему успешно завершить обучение по программе. В случае прекращения обучения студенту необходимо будет компенсировать выделенные на его образование бюджетные средства.

В программе целевого обучения я вижу большие возможности как для работодателя, так как через 4-5 лет он гарантированно получит специалиста с необходимыми навыками, так и для студента, который будет гарантированно трудоустроен после окончания обучения.

В практике университета есть много успешных тому примеров: когда студенты, будучи еще первокурсниками, уже имели место работы и совмещали получение образования с дистанционной трудовой деятельностью, при этом получая стипендию от государства и дополнительную стипендию от организации — работодателя.

Квоты для целевого обучения у нас есть практически на всех направлениях подготовки. Поэтому, если абитуриент заинтересован в целевом обучении, ему необходимо найти заказчика — работодателя или, если с этим возникают трудности, обратиться к нам в приемную комиссию, и мы предложим имеющиеся у нас варианты, так как мы в свою очередь тоже собираем заявки от организаций. Например, у нас уже есть заявки от управления образования администрации г. Магнитогорска для поступающих на направления педагогического образования с новыми профилями.

Поступая в университет по программе целевого обучения, абитуриент не освобождается от сдачи вступительных испытаний.

Каковы сроки приемной кампании 2021?

— Приемная кампания в МГТУ им. Г.И. Носова уже стартовала. Сроки приема документов по программам бакалавриата и специалитета продлятся до 29 июля. Издание приказов о зачислении — 17 августа.

Также обращаю внимание на то, что в этом году отменена вторая волна основного этапа зачисления.6 августа вуз зачислит тех, кто имеет право на приоритетное зачисление (поступающие без вступительных испытаний, поступающие на места в пределах квот). Остальные абитуриенты поступать в вуз будут в единый день — 17 августа. Именно в этот день Х будет проходить основной этап зачисления. Второй попытки у этой категории абитуриентов, как раньше, не будет.

Изменения коснулись и обновления списка поступающих. Раньше конкурсные списки обновлялись один раз в день. Теперь списки будут обновляться не менее пяти раз в день. Это позволит контролировать ситуацию с конкурсом и спокойно сделать окончательный выбор. С этого года в конкурсных списках не будут публиковаться фамилии.

Куда обращаться по вопросам поступления в МГТУ им. Г.И. Носова?

— Приглашаем абитуриентов на День открытых дверей МГТУ им. Г.И. Носова онлайн, перейдя по ссылке. Также вся информация о поступлении размещена на сайте.

Тел.: 8-800-100-1934 — единый контакт-центр; 8 (3519) 33-09-39 — Приемная комиссия.

E-mail: mgtutest@magtu.ru; Welcome_student@magtu.ru.

Telegram, Whatsapp: +7 908 588-37-47.

За всеми актуальными новостями о поступлении в наш университет следите в группе Приемной комиссии МГТУ.

На правах рекламы.