День знаний, согласно долгосрочному прогнозу, будет теплым. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики Росгидрометцентра выложили долгосрочный прогноз погоды в Челябинской области на сентябрь. Месяц, согласно их данным, будет жарче, чем обычно. С учетом, что в прошлом году на День знаний пришлась 30-градусная жара, есть надежды, что и в этом году ситуация повторится. Мы изучили популярные сервисы с погодой и узнали, какой будет погода 1 сентября в Челябинске 2021 года.

По данным синоптиков Росгидрометцентра, в сентябре погода не преподнесет сюрпризов в виде обильных дожей. За месяц выпадет 39 мм осадков, и это обычные для начала календарной осени значения. Зато выше нормальных значений ожидается погода в сентябре — с учетом температурных качелей в течение суток, в среднем температура воздуха составит 10,8 °С.

— Представленная информация ориентирована в интересах сельского хозяйства и для оценки рисков возникновения пожаров в лесах, — предупредили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — В течение лета 2021 года данные будут корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Сервис World Weather дает такой прогноз погоды на 1 сентября 2021 года в Челябинске: +21°С днем и +14 °С ночью. День выдастся солнечным, но частично небо будет затянуто облаками. Дождей, согласно прогнозу, не ожидается, поэтому на линейку по случаю Дня знаний можно идти без зонта.

По данным сервиса «Погода» на Mail.ru, которые формируются на основе статистики за последние 13 лет, 1 сентября в Челябинске температура воздуха в дневные часы поднимется до +19 °С. Ночью ожидается +9 °С.

Особенности сентября в Челябинской области

Средняя температура воздуха в сентябре в нашем регионе, по данным челябинского Гидрометцентра, обычно составляет +10… +12 °С, в горных районах области +8… +9 °С. В теплые годы она с учетом ночного похолодания в среднем достигает +14… +16 °С, в холодные +4… +7 °С.

— Абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре в Челябинской области составляет +29… +34 °С, в Челябинске — + 32 °С, — уточнили в челябгидрометцентре. — Абсолютный минимум температуры воздуха равняется -9… -14 °С, в Челябинске — -10 °С.

Как и летом, больше осадков выпадает в северной половине области — 55-70 мм. В остальных — 30-35 мм. По времени дожди суммарно в первый календарный месяц осени льют от 70 до 110 часов. Максимальная их продолжительность в Челябинске — 194 часа.

А вот грозы — редкое явление для сентября. В среднем они наблюдаются 1-6 дней, и их продолжительность в общей сложности составляет один-три часа. В Челябинске гроза обычно бывает всего один из 30 дней месяца и длится час. Очень редко, в начале сентября может наблюдаться град.

Сентябрь в Челябинской области ветреным не назовешь. Средняя месячная скорость — 2-3 м/с, направления — западные и юго-западные. В случае шторма максимальный порывы в области достигают 18-24 м/с, в областном центре – 20 м/с.

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