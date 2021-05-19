Названа причина падения крана на водопровод, снабжающий целый город в Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

В администрации Коркинского района Челябинской области сообщили подробности происшествия, в ходе которого автокран упал на водопровод, снабжающий целый город.

— Сегодня, 19 мая, около пяти часов вечера на дороге «Дружба» в результате ДТП была порвана труба центрального водовода – автокран упал с моста в речку и зацепил трубу диаметром 500 мм, — сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.

Фото: администрация Коркинского района

Фото: администрация Коркинского района

Также прокуратура региона организовала проверку по факту повреждения трубопровода.

— На место происшествия выехал прокурор города Коркино Александр Журбенко, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям виновных лиц, повлекшим ограничение водоснабжения.

Фото: «Мой город Коркино» / vk.com

По поручению губернатора Алексея Текслера, который сейчас находится по работе в Нижнем Новгороде, на место происшествия выехал его заместитель Евгений Голицын. Правительство области поставило задачу устранить коммунальную аварию до шести утра. Кроме того, жителей Коркино попросили заранее запастись водой.

— Компания - владелец крана сейчас убирает его с поврежденной трубы, после чего водоснабжающая организация приступит к ремонту. Работы будут проводиться в том числе ночью, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Запаса воды, который хранится в резервуарах, хватит до 6 утра. Если же восстановительные работы не выполнят в срок, то будет организован подвоз воды.

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