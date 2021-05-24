Сколько зарабатывают активные и ленивые и таксисты в Челябинске

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Последние 15 лет существенная доля новостей Челябинска посвящена транспорту. Муниципальные парки автобусов, трамваев и троллейбусов изношены. Альтернатива им — частники на маршрутках, к которым много претензий. Городские и областные власти взялись за обновление подвижного состава — регулярного закупают автобусы. Но развитие остальных видов транспорта пока буксует.

На фоне этого серьезную долю сферы пассажирских перевозок заняло такси. Если вызывать через смартфон, то машина приезжает за 3 — 5 минут. Цены на поездки адекватные, а иной раз получается дешевле, чем на городском транспорте.

О том, как работает современное такси в Челябинске, говорим с директором таксопарка «Сибер» Иваном Семеновым.

ОПЫТНЫМ ПОДСКАЗЫВАЕТ ШЕСТОЕ ЧУВСТВО, А НОВИЧКАМ — ПРИЛОЖЕНИЕ

Такси в Челябинске перестало быть элитарным средством передвижения. Если едут три — четыре человека, скидываются по 25 — 30 рублей, получается очень доступно.

— Таких цен не было бы без агрегаторов. Современные сервисы предложили инновации, без которых транспорт большого города сегодня трудно представить. Удобное приложение, быстрая подача, сам механизм легальной работы. Например, наш парк сотрудничает с Яндекс.Такси. Раньше возьмешь такси от остановки и переживаешь — кто за рулем, что у него за машина. Теперь информация на виду в приложении. Знаешь стоимость, маршрут, можно решить всевозможные проблемы в чате, — говорит Иван Семенов.

Выходить на линию водители могут на своих или на арендных машинах.

— У нас все по официальному разрешению, поэтому привлекаем людей только на наши машины. Работать идут разные люди. Есть таксисты, которые застали еще советскую школу. Сегодня они вкатываются в работу и умело пользуются приложением. Такие водители шестым чувством знают, где и как нужно зарабатывать.. Молодежь — часто после института.. На карте приложения для водителей подсвечиваются зоны с высоким спросом, — делится руководитель таксопарка.

Иван рассказывает, что за рулем такси в Челябинске нередко можно встретить летчика — бывшего или действующего. Ведь у нас есть военный вуз и авиабаза ЧВВАКУШ, плюс специалистов выпускало летное училище.

Такси невольно стало выполнять социальную миссию. Водить машину могут люди с инвалидностью. Например, нарушениями слуха. Устроиться в обычную гражданскую сферу им, к сожалению, трудно. А здесь они зарабатывают на равных

КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ В ТАКСИ

Челябинские таксопарки предлагают водителям два формата работы. Чистую аренду и сдельную оплату. В первом случае водитель платит за машину и использует ее по своему усмотрению. При сдельной оплате за аренду не платишь. Машина твоя семь дней в неделю.

— Половина кассы, которую водитель откатал за смену — его заработок. Остальное — комиссия парка, — поясняет руководитель.

Раз заговорили про доход, мы не могли не поинтересоваться, сколько зарабатывают таксисты в Челябинске?

— Как и в любой сфере — все зависит от желания человека. Потому что возможности в такси у него есть. Одни целенаправленно приходят зарабатывать, другие простаивают на месте и ждут дорогих заказов. Золотые горы просто так с неба не падают. Нужно принимать все заказы. Потому что так устроен алгоритм агрегатора. Если часто отказываться, система сбивается. Крайне ленивые за месяц накатывают 30 тысяч рублей. Передовики зарабатывают больше 100 тысяч рублей чистыми, — отвечает Иван Семенов.

Руководитель таксопарка рассказывает, что со временем таксисты набираются опыта. Успевают в аэропорт свозить и увезти пассажиров, потом на утренний час пик в спальные районы до центра и обратно.

График в такси свободный. Одни любят возить по ночному городу, другие наоборот — вставать пораньше, чтобы выполнять заказы в период высокого спроса. Плюс хорошие деньги можно получить в пятницу и субботу, когда челябинцы традиционно отправляются в центр по клубам и ресторанам.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЧЕЛЯБИНЕЦ ЕЗДИТ ПО ТАРИФУ «КОМФОРТ»

— У Яндекс.Такси есть гарантия минимального заработка. Когда заказов мало, а водителей много, поездка на 2 км может стоить пассажиру 50 — 60 рублей. Понятно, что это небольшие деньги для таксиста. Поэтому для таких поездок агрегатор доплачивает — такая мотивация. Но есть условие: выполнить от 20 заявок. У водителей есть табличка, в которой указано — сколько заказов нужно сделать. Если выполнил, а общая стоимость поездок не набралась до обозначенного уровня, то компания выплачивает из своих.

Кроме самого популярного тарифа «Эконом» у Яндекс.Такси в Челябинске есть еще «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес». По наблюдениям Ивана, пока на «Комфорт» приходится около 20% заказов. Более высокие классы пока не так востребованы.

Зарабатывать водители могут и в тарифах, не связанных с такси. Например, есть «Грузовой», «Доставка» и «Курьер». В грузоперевозках могут участвовать владельцы фургонов.

— За время пандемии начала набирать спрос «Доставка» — можно перевозить небольшие посылки. Работаешь на любой машине, даже той, которая не отвечает требованиям для такси, — говорит Иван.

КСТАТИ

Что рассказывают таксисты о своих заработках

В группах соцсетей, который посвящены Челябинской области, очень любят автомобильную тематику. Дорожные ремонты, аварии, такси и новые улицы — все это живо обсуждается. Корреспондент «КП» нашел в сообществах таксистов, которые активно комментировали посты, посвященными этому виду перевозок.

Пришлось схитрить и представиться новичком, который желает попробовать себя в такси. Собеседники не скрывали, что конкуренция большая и работать придется много. Но доход достойный.

Правда свои цифры называть никто не захотел. Добраться до сути помогли закрытые группы водителей. Туда нашего корреспондента добавили как новичка, который хочет больше узнать о работе.

В одном из сообщество был пост от середины мая, в котором водители сравнивали свои доходы. Некоторые выкладывали скриншоты приложений, в которых ведется статистика по заработку у водителей, выполняющих заказы Яндекс.Такси. Мы скрыли фамилии и фотографии пользователей.

1.Это доход Андрея за неделю 10 — 16 мая. По графикам видно, что водитель работал четыре дня в неделю. Итог — более 25 тысяч рублей. Также по диаграмме видно, что за понедельник, 17 мая мужчина заработал почти 8000 рублей за смену.

No_title

2. 57 тысяч рублей — доход Андрея за первые две недели мая. Это уже после вычета комиссий. Однако мужчине еще нужно оплатить бензин и аренду машины.

No_title

3. Скриншот от Юрия. За апрель чистый доход 72,6 тысяч рублей. В марте было примерно столько же — это видно по диаграмме.

No_title

4. За две недели мая у Юрия уже 56,6 тысяч рублей. К сожалению, мужчина не указал, работает ли он на своей и арендной машине. Также по графикам не видно, сколько дней в неделю он выходил на линию.