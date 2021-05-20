Пляжи Челябинска 2021: рассказываем и показываем, где можно искупаться этим летом

Некоторые городские пляжи в этом году откроют раньше сроков. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В этом году лето пришло раньше календарного срока, аж, на две недели. Не выдерживая аномальной жары и не дожидаясь официального разрешения, горожане самостоятельно открыли пляжный сезон. Чтобы хоть как-то обезопасить разгоряченных отдыхающих, власти региона заранее выставили у водоемов матросов-спасателей. Погода до конца мая, как на курортах. Поэтому пляжи в Челябинске решили открывать поэтапно, не дожидаясь запланированных сроков. Первыми запустят места для отдыха у воды на Мамина, Дачном и возле Изумрудного карьера. Рассказываем, какие еще пляжи Челябинска 2021 будут доступны для купания, а где лучше не покидать сушу.

В городе этим летом муниципальных пляжей станет в два раза больше, чем в предыдущие годы. Они расположатся на трех водоемах.

• Первое озеро:

пер. Мамина, 1 и ул. Черничная в Чурилово;

• Смолино:

пер. Дачный 2/2 в пос. Смолино и пляж «Прибой» на ул. Новороссийская;

• Шершневское водохранилище:

городской пляж и со стороны Изумрудного карьера.

Удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья на городском пляже "Шершневский" (неподалеку от Изумрудного карьера). Фото: Валентина ВАГАНОВА

Все шесть пляжей после официального объявления купального сезона будут ежедневно открыты с 9 до 21 часа. И они абсолютно бесплатны. Места отдыха у воды оборудованы раздевалками, биотуалетами. Есть удобный заход, а кое-где даже предусмотрели специально оборудованный спуск для маломобильных отдыхающих. Территорию городских пляжей стараются регулярно очищать от мусора, так что можно смело загорать без лежака.

В Челябинске есть и другие оборудованные пляжи с удобным заходом, чистым дном и облагороженной территорией. Но за вход и дополнительные услуги придется заплатить.

Платные пляжи в черте города стоят от 70 до 900 рублей с человека. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Частные пляжи на Смолино:

* «Солнечный берег»: ул. Хуторная, 70/1

Вход — 150 руб., есть водные детские горки, мангальные зоны, беседки, специальные места для курения.

* «SMOLINOPARK»: ул. Чапаева, 114

Вход для взрослых — 250 руб., лежак — 200 руб.

* гостиничный комплекс «Березка»: ул. Чапаева, 118

Вход с 2 лет — 900 руб., лежак входит в стоимость.

Карта платных и бесплатных пляжей в Челябинске на купальный сезон 2021. Инфографика: Сергей Зверев.

Частные пляжи на Шершнях:

* «Ясень»: вблизи дома № 11 по пер. Большой

Вход бесплатный, лежак — 100 руб. Есть большой батут для детей, закрытые беседки. С собой запрещено проносить мангал, семечки и спиртные напитки.

* «Каспийский берег» (он же «Западный»): ул. Центральная, 3 «В»

Вход для взрослых — 150 руб., для детей до 8 лет — бесплатно, лежак — 150 руб. Есть водные развлечения.

Частный пляж на Первом озере:

* «Восточный берег»: пр. Виктора Давыдова, 7

Вход — 100 руб.

В Челябинске в общей сложности 13 специально оборудованных мест для купания. Фото: Валентина ВАГАНОВА

А вот излюбленные горожанами карьеры в черте города (Каменный, Изумрудный, Голубой) считаются не оборудованными местами для купания. На их дне валуны, крупные камни, скалы, об которые можно пораниться. Но всегда найдутся экстремалы, которые решаются даже запрыгнуть в воду с высоты.

В городе в общей сложности около 30 «диких» пляжей, на которых купаться запрещено. Они никак не оборудованы, нет плавных подходов, само дно местами каменистое и не вычищено от мусора. А еще там не предусмотрены посты матросов-спасателей. Штраф за несоблюдение предписаний от 500 до 2 000 рублей.

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