В Курганской области на два месяца ограничили движение на трассе

Движение организуют по одной полосе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курганской области до 20 июля ввели ограничение движения транспорта на трассе Р-254 «Иртыш». Там из-за ремонта организуют реверсивное движение на участке от 374 до 379 километра.

— В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» на участке 374 – 379 км в Курганской области введено временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 17 мая по 20 июля, — сообщили в упрдор «Южный Урал».

Автомобилистам необходимо рекомендуют внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

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