К челябинской гимназии №23 стянулись силовики и скорая помощь

Учебное заведение, где произошел переполох. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сегодня, 20 мая, жители Челябинска обратили внимание, что к гимназии №23 стянулись сотрудники полиции, Росгвардии и скорой помощи. По неофициальной информации, у одной из учениц нашли предмет, который очень похож на оружие.

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В полиции рассказали, из-за чего произошел переполох.

— В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города, ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет похожий на пистолет. В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Установлено, что ученица 6 класса обратилась к охраннику гимназии с просьбой сделать фотографию на память с имеющимся у него личным пневматическим пистолетом.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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