В Кургане сгорело здание рыбопромышленного комплекса

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В Кургане в ночь на 21 мая ликвидировали крупный пожар в здании рыбопромышленного комплекса на улице Омская, 142а. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огнем была охвачена кровля здания и внутренние помещения на общей площади 500 кв.м. Обошлось без жертв.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

— Сообщение о пожаре поступило в 21:45, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. — На место незамедлительно прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В 21:54 был объявлен повышенный ранг пожара — №2. Тушением на месте руководил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы Юрий Землянский. Процесс осложняла большая пожарная нагрузка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Локализовать пожар на площади 500 кв.м. удалось в 22:22, спустя час была объявлена ликвидация открытого горения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

— Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на соседние строения, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. — Всего в тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава ведомства и 13 единиц техники, из них девять — основной. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В настоящее время причина пожара устанавливается.

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