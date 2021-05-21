Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 22 и 23 мая

В Челябинске прививку можно будет поставить на Кировке. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. В ближайшие выходные сделать прививку можно будет в торгово-развлекательных центрах, на рынках и пешеходных зонах. Рассказываем, где в регионе сделать прививку от коронавируса 22 и 23 мая.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

График работы пунктов вакцинации

Челябинск

21 мая

Пешеходная зона на Кировке с 10:00 до 14:00.

Рынок «Тракторозаводский» с 10:00 до 16:00.

22 мая

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.

ТРК «Радуга» с 10:00 до 13:00.

ТК «КС» с 12:00 до 16:00.

ТРК «Горки» с 10:00 до 14:00.

ТК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.

Пешеходная зона на Кировке с 15:00 до 18:00.

23 мая

Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10:00 до 16:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

Пешеходная зона на Кировке с 12:00 до 16:00.

25 мая

ТК «Солнечный» с 10:00 до 16:00.

Магнитогорск

22 и 23 мая

С 11:00 до 15:00:

ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж);

ТРК «Континент» (3 этаж);

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж);

ТРК «Семейный парк» (1 этаж);

Копейск

22 мая

ТРК «Слава» с 10:00 до 14:00.

Миасс

22 мая

ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00.

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

23 мая

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

Златоуст

22 мая

ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.

Коркино

22 мая

Городской рынок с 8:00 до 11:00.

Чебаркуль

22 мая

Центральный рынок (ул. Крупской, 6) с 10:00 до 12:00.

Мини рынок (ул. Карпенко, 22) с 12:00 до 14:00.

Карталы

22 мая

ТЦ «Олимп» с 11:00 до 14:00.

Сосновский район

22 мая

п. Звёздный с 10:00 - 13:00.

23 мая

СНТ «Мичуринец» с 9:00 до 11:00.

СНТ «Юбилейный» с 12:00 до 14:00.

Также записаться на вакцинацию, не выходя из дома, можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.

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