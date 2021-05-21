Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 22 и 23 мая

В Челябинске прививку можно будет поставить на Кировке.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. В ближайшие выходные сделать прививку можно будет в торгово-развлекательных центрах, на рынках и пешеходных зонах. Рассказываем, где в регионе сделать прививку от коронавируса 22 и 23 мая.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
График работы пунктов вакцинации
Челябинск
21 мая
Пешеходная зона на Кировке с 10:00 до 14:00.
Рынок «Тракторозаводский» с 10:00 до 16:00.
22 мая
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.
ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.
ТРК «Радуга» с 10:00 до 13:00.
ТК «КС» с 12:00 до 16:00.
ТРК «Горки» с 10:00 до 14:00.
ТК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.
Пешеходная зона на Кировке с 15:00 до 18:00.
23 мая
Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10:00 до 16:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
Пешеходная зона на Кировке с 12:00 до 16:00.
25 мая
ТК «Солнечный» с 10:00 до 16:00.
Магнитогорск
22 и 23 мая
С 11:00 до 15:00:
ТРК «Jazz Mолл» (1 этаж);
ТРК «Континент» (3 этаж);
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж);
ТРК «Семейный парк» (1 этаж);
Копейск
22 мая
ТРК «Слава» с 10:00 до 14:00.
Миасс
22 мая
ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00.
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
23 мая
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
Златоуст
22 мая
ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.
Коркино
22 мая
Городской рынок с 8:00 до 11:00.
Чебаркуль
22 мая
Центральный рынок (ул. Крупской, 6) с 10:00 до 12:00.
Мини рынок (ул. Карпенко, 22) с 12:00 до 14:00.
Карталы
22 мая
ТЦ «Олимп» с 11:00 до 14:00.
Сосновский район
22 мая
п. Звёздный с 10:00 - 13:00.
23 мая
СНТ «Мичуринец» с 9:00 до 11:00.
СНТ «Юбилейный» с 12:00 до 14:00.
Также записаться на вакцинацию, не выходя из дома, можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.
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