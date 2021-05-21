Амбициозная задача: Текслер рассказал о достройке метро в Челябинске

Презентация проходила на глубине 18 метров Фото: Ольга АНТОНОВА

Станция «Комсомольская» челябинского метро — самая готовая: построено 40% задуманного. Здесь, на глубине 18 метров, прошла презентация завершения метрополитена с интеграцией его в действующую трамвайную сеть. Провел презентацию губернатор Алексей Текслер.

Он напомнил, что о метро в Челябинске впервые заговорили в 1967 году, когда Челябинск получил статус города-миллионщика. И все последующие десятилетия тема значилась в Госплане СССР «на карандаше». В 1990 году проект был готов, с 1991 года идет стройка. Точнее, не идет, а поддерживается уже сделанное — 3,2 км пути.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить строительство метротрамвая до 2024 года Фото: Ольга АНТОНОВА

Сейчас проект переживает глубокую трансформацию. Лучшие специалисты, как подчеркнул Текслер, разработали новую концепцию. Согласно ей предстоит достроить 7,2 км тоннелей. Для метротрамвая — этот вид интегрированной в трамвайную сеть подземки появится в Челябинске — закупят 32 вагона, двух- и трехсекционных. В год они перевезут 20 млн пассажиров.

Фото: alexeytexler.official/instagram.com

Будет три ветки (подземная и надземная):

Зеленая свяжет ЧМЗ с Ленинским районом (конечная — ТРК Алмаз) длина — 18.8 км. Интервал — 8 минут

Красная: ул. Чичерина — ул. Лизы Чайкиной. Интервал — 8 минут

Синяя: Медгородок — ЧТЗ. Перспективы развития синей ветки до 2030 г. — на Тополиную Аллею, по ул. Братьев Кашириных.

Фото: alexeytexler.official/instagram.com

— Я ставлю своей команде цель — до 2024 года завершить строительство метротрамвая. Конечно, появится технико-экономическое обоснование, и сроки могут чуть измениться. Но эту тему мы должны завершить. На встрече с президентом страны перед моим приездом в Челябинск в марте 2019 года, мы говорили о метро. Для меня, для моего поколения эта тема очень важная, — сказал губернатор.

Проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб.

Засыпку глава региона назвал ментально вредной, экономически бессмысленной (в метро вложены колоссальные деньги) и небезопасной, ведь часть пути пролегает под руслом реки.

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