250 тысяч рублей за победу: стали известны суммы призовых на чемпионате России по компьютерному спорту в Челябинске

Чемпионат России по киберспорту пройдет в Челябинске 22-23 мая. Фото федерации компьютерного спорта России.

Четыре десятка лучших киберспортсменов, прошедших отборочный онлайн-турнир, 16 регионов страны, возраст участников от 16 до 40 лет, шесть дисциплин, призовой фонд 3,6 млн рублей. Это несколько цифр о стартующем в Челябинске чемпионате России по компьютерному спорту. Турнир пройдет 22-23 мая во Дворце спорта «Юность». Организаторы сообщили, что в отборочных онлайн-состязаниях участвовали почти 20 тысяч человек, и только самые лучшие получили путевку на финал чемпионата страны в столицу Южного Урала.

По регламенту состязания пройдут в шести дисциплинах: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка ClashRoyale, файтинг Tekken 7, технический симулятор дрон-рейсинга DCL — TheGame (подробнее в «Для справки»).

Чемпионат по киберспорту пройдет в шести дисциплинах. Фото Минспорт Челябинской области.

Челябинскую область на турнире представят два кибератлета — 24-летний Максим Труханов (Haiissey) из Магнитогорска будет бороться в дисциплине NHL 21 и «легионер» из Смоленска, который сейчас представляет Челябинск — Гарик Галоян (LMG ) — Tekken 7.

САМОДОСТАТОЧНЫЙ ВИД

Президент национальной федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит — сам один из первых и успешных киберспортсменов страны, в 90-е чемпион и призер различных, в том числе и международных турниров. Перед чемпионатом страны напомнил, что Россия стала первым в мире государством, которое еще в 2001 году официально признало киберспорт как самостоятельный вид спорта. Компьютерный спорт включен в реестр Минспорта России. А сегодня в Международную федерацию компьютерного спорта входит уже больше сотни стран.

Правда, в олимпийскую семью геймеров еще не включают. Эту тему активно продвигают. Однако креативный продюсер ФКС России Ильдар Галеев в беседе в корреспондентом «Комсомолки» предположил, что еще не до конца понятно — нужен ли киберспорту олимпийский статус?

Такие сувенирные открытки выпустили к чемпионате России по киберспорту. Фото Минспорт Челябинской области.

Дело в том, что размер призовых на таких турнирах довольно высок и этот вид спорта фактически самодостаточен. Спонсоры, партнеры, разработчики игр — все готовы вкладывать деньги в развитие этого спорта, в проведение турниров. Так, призовой фонд чемпионата России в Челябинске составит 3,6 млн рублей (подробнее о распределении премиальных ниже). Но это не предел. Два года назад на турнире в Москве размер призовых составил порядка миллиона долларов, а суммы тех же премиальных на чемпионате мира доходят до 40 млн долларов.

По словам организаторов все призовые в Челябинске не будут облагаться налогом, поскольку это официальный турнир, входящий в план-календарь Минспорта. По закону деньги, заработанные спортсменами за победы и призовые места на таких соревнования, не облагаются налогами.

ЭТО НЕ ИГРУШКИ

Дмитрий Смит отмечает, что киберспорт это не «игрушки». Сейчас федерация готовит методические материалы, касающиеся стандартов спортивной подготовки в компьютерном спорте. Эти стандарты будут утверждаться в Минспорте. Что это означает? Все просто — в стране могут открыться спортивные школы и секции по киберспорту. По такому же принципу, как, скажем, у легкоатлетов, лыжников, футболистов, хоккеистов. Так, к примеру, в Казани — в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма уже начинают готовить тренеров по этому виду спорта.

Президент ФКС России Дмитрий Смит. Фото Минспорт Челябинской области.

— Наша задача сейчас как можно больше школьников переучить из геймеров в спортсменов, — говорит Дмитрий Смит. — Молодежь уже будет тренироваться, и у человека не возникнет желания пойти просто поиграть. Проверено, что у ребенка, у молодого человека в два раза сокращается время нахождения за компьютером. То есть человек не будет просто «прожигать» время за компьютером и портить свое здоровье. У человека будет система тренировок: команда, тренер, фитнес-инструктор, спортивный психолог…

Да-да, тренер по физподготовке. Вы не ослышались. Киберспортсмены должны поддерживать себя в хорошей форме. В этом спорте тоже важна каждая «мелочь»: организм сможет выдерживать нагрузки во время игры, если он подготовлен. Это влияет на концентрацию, на внимание, на скорость реакции. Это упражнения на укрепление пресса, спицы, шеи, подвижные игры — особенно полезен для развития реакции и внимания баскетбол, гандбол. Физическая нагрузка это еще и прекрасный способ снять психологическое напряжение после тренировок и соревнований по киберспорту.

Так, например, не так давно в сборную Дании на должность фитнес-инструктора по киберспорту пришел бывший вратарь национальной команды по гандболу. Парни по несколько часов не вылезали из спортивных залов и за год заработали более четырех миллионов долларов на турнирах! Это пока рекорд.

Расписание чемпионата России по киберспорту в Челябинске. Фото Минспорт Челябинской области.

В киберспорте крутятся неплохие деньги, и спортсмены, федерации готовы платить психологам. Одна из европейских команд даже брала на эту должность психолога армейского спецназа, диетолога. Отмечу, что один из главных залогов успеха — отказ от фастфуда. С таким питанием далеко не уедешь. Вместо этого — овощи, натуральное мясо, рыба…

ЧТО ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Организаторы сделали вход для зрителей бесплатным. Заполняемость ДС «Юность» по требованиям Роспотребнадзора — 75 процентов (это примерно 3500 человек). Начало турниров 22 и 23 мая с 11.00, окончание соревнований в 20.00.Трансляции чемпионата будут доступны и в интернете, а на самой арене весь ход состязаний будут комментировать профессиональные геймеры.

У центрального входа во дворец спорта пройдет турнир по баскетболу. Здесь же все желающие смогут покататься на бордах в специально смонтированном для этого скейтпарке. Зрители увидят и лайв-стримы, попробуют себя в роли кибеспортсмена, сыграв в гоночный симулятор или стратегию. Одним из ярких шоу станет косплей-конвент, — участники, в том числе, и любой из зрителей сможет предстать в образах персонажей известных игр, книг, кино и мультфильмов. Эти проходы будут оценивать жюри. Главным здесь станет не только схожесть с тем или иным персонажем, но и «вживание» в роль.

Расписание чемпионата России по киберспорту в Челябинске. Фото Минспорт Челябинской области.

ПОДРОБНО

О дисциплинах чемпионата России по компьютерному спорту

Боевая арена Dota 2 — компьютерная командная игра в жанре «милитари», изображает сражение на карте, в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость».

Спортивный симулятор NHL 21 — 30-я игра в серии NHL, геймеры используют хоккейные приемы знаменитых игроков, в этой версии игрокам в нейтральной зоне доступны проскальзывания, рикошеты и пробросы, а вратари лучше перехватывают шайбу и отбивают ее. Спортсменом с обложки стал Александр Овечкин.

Стратегия в реальном времени StarCraft II — игрок смотрит на поле боя сверху и командует армиями, цель — установить контроль над полем боя и победить своих соперников. Одним из путей к победе является объединение различных боевых единиц во всесторонне развитую армию.

Соревновательная головоломка ClashRoyale — захватывающая стратегия с элементами карточной игры, в которой каждый игрок может собрать свою колоду и выйти в честный поединок с таким же по уровню противником. Действие разворачивается на небольшой арене, умещающейся в один экран. В нижней части ваши укрепления: две малых башни и одна большая, королевская. В верхней — такие же позиции враг.

Файтинг Tekken 7 — игра сосредоточена на боях один на один, есть возможность использовать особые удары, снимающие от 40-80 % здоровья (в зависимости от персонажа), которые персонаж может использовать при критическом уровне здоровья. Игрок может наносить удары даже в том случае если противник атакует его.

Технический симулятор дрон-рейсинга DCL — TheGame — официальная видеоигра главного мирового чемпионата профессиональных пилотов дронов. Идея заключается в гонке пилотов дронов (десятки уникальных трасс). Этим симулятором можно пользоваться с клавиатуры или джойстика.

Дмитрий Смит на радио "Комсомольская правда" - Челябинск. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Размер призовых на чемпионате России-2021 по компьютерному спорту в Челябинске

Dota 2: 1 место — 800 000 руб., 2 место — 400 000 руб., 3 место — 200 000 руб., 4 место — 100 000 руб.

Clash Royale: 1 место — 250 000 руб., 2 место — 150 000 руб., 3 место — 70 000 руб., 4 место — 30 000 руб.;

StarCraft II: 1 место — 250 000 руб., 2 место — 150 000 руб., 3 место — 70 000 руб., 4 место — 30 000 руб.

NHL 21: 1 место — 90 000 руб., 2 место — 47 500 руб., 3 место — 30 000 руб., 4 место — 12 500 руб.;

Tekken 7: 1 место — 250 000 руб., 2 место — 150 000 руб., 3 место — 70 000 руб., 4 место — 30 000 руб.;

DCL — The Game: 1 место — 250 000 руб., 2 место — 150 000 руб., 3 место — 70 000 руб., 4 место — 30 000 руб.

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