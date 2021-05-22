Дочь «загадочница», отец — «пингвин»: Косплееры удивили зрителей на чемпионате России по киберспорту в Челябинске

Косплееры одни из главных звезд чемпионата России по компьютерному спорту в Челябинске. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Арену дворца спорта «Юность» не узнать. На ледовой площадке, уложенной специальными пластинами, вырос целый сказочный город со «скульптурами» из самых разных компьютерных игр. Зрители болеют за участников на трибунах, видя все перипетии битв на большом экране. Комментаторы озвучивают все нюансы той или иной игры, помогая болельщикам разобраться во всех тонкостях поединков.

Так на чемпионате страны по киберспорту выглядит арена ДС "Юность". Фото: Алексей МИКУШИН

На арене разворачивалась борьба в 6 дисциплинах: турниры по Dota 2, StarCraft II, NHL 20, Tekken 7, DCl — The Game и Clash Royale. Фото: Кирилл САДЫКОВ

НАРЯДЫ ЗА 50 ТЫСЯЧ

А в холле дворца тоже кипят страсти. Кое-кто предпочитает тусоваться именно в этом месте. Здесь такое ощущение, что ты попал в оживший мир компьютерных игр, комиксов и аниме. Десятки косплееров — ярких костюмированных персонажей. Грим, парики, костюмы. Зрители только и успевают делать селфи, ведь где еще можно увидеть такой «карнавал»! Кто-то из косплееров сам сжил костюм, кто-то покупал на сайтах. Ценник таких нарядов от 5 до 40-50 тысяч рублей. А кто-то сам все делал из подручных материалов. Спец говорят, что важно не только правильно нарядиться и быть максимально похожим на своего любимого персонажа, но и постараться максимально вжиться в роль.

Сказочные персонажи болеют на трибунах за своих игровых кумиров. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Моя дочь Оливия — она «загадочник», а я — «пингвин». Мы враги Бэтмена из комиксов. Эти персонажи абсолютно непопулярные. Комикс довольно мрачный, но с долей серьезной философии. Наши персонажи не имеют никаких суперспособностей. Они обычные люди, которые с помощью ума, хитрости и коварства стараются победить супергероя. И у них это иногда получается. А зеленый костюм для дочки мы собрали, оббежав кучу магазинов, только доработали детали. Трость сделал наш знакомый, часть вещей, в том числе, и монокль купили на сайте. Это было не столько затратно, сколько хлопотно. Супруга не понимала, что мы с дочкой делаем. Объясняли ей, что это прикольно, — рассказал о своих персонажах один из косплееров Эдуард Мухамадиев.

Отец с дочкой - персонажи комиксов, которые борются с Бэтменом. Фото: Алексей МИКУШИН

ИГРАЮ ЗА ФЛОРИДУ

Тем временем, на самой арене разворачивалась борьба за медали в шести дисциплинах киберспорта: турниры по Dota 2, StarCraft II, NHL 20, Tekken 7, DCl — The Game и Clash Royale. Кстати, призовой фонд турнира превышает 3,6 млн рублей.

В чемпионате принимают участие и два южноуральца — Максим Труханов (Haiissey) — в NHL 21 и Гарик Галоян — в Tekken 7.

Максим Труханов три года назад начал играл в NHL и в прошлом году уже успел стать серебряным призером чемпионата России.

Максим Труханов (Haiissey) вышел в финал NHL 21 на чемпионате России по компьютерному спорту. Фото: Алексей МИКУШИН

В этом он снова среди лучших. Завтра, 23 мая он сыграет в финале. Максим после окончания полуфинала сказал, что не ожидал такого напора от соперника, и вообще впервые с ним встречался за игровым столом, поэтому ничего не знал о его сильных и слабых сторонах. Но в итоге удалось выиграть по результатам пяти матчей.

— Я сам из Магнитогорска и в сети играю за наш «Металлург», а на чемпионате России набрал себе игроков и выбрал клуб НХЛ «Флорида Пантерз». Эта команда мне более симпатична... Что касается завтрашнего финала, то своих соперников я знаю неплохо. Играю с ними уже давно. Было много моментов, когда я мог почти 100-процентно забить, но произошел сбой сети, и комбинация, к сожалению, оборвалась

— Как-то психологически настраивался на игру? Наверное, вчера весь вечер просидел за компьютером?

— На самом деле, перед турнирами надо наоборот больше отдыхать, не нагружать себя. Вчера полчасика посидел за компом, еще раз проработал какие-то комбинации, и все. У нас своя команда. Тренируемся вместе. Просто мне удалось успешно пройти отбор на этот турнир, поэтому я здесь. Очень приятно играть у себя на родине, в родных стенах. Постараюсь завоевать главный кубок.

Максим признался, что в хоккей он особо играть не умеет. Катается на коньках просто, как любитель. Больше предпочитает баскетбол — в детстве занимался этим видом спорта.

В холле арены любой может почувствовать себя геймером. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

О дисциплинах чемпионата России по компьютерному спорту

Боевая арена Dota 2 — компьютерная командная игра в жанре «милитари», изображает сражение на карте, в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость».

Спортивный симулятор NHL 21 — 30-я игра в серии NHL, геймеры используют хоккейные приемы знаменитых игроков, в этой версии игрокам в нейтральной зоне доступны проскальзывания, рикошеты и пробросы, а вратари лучше перехватывают шайбу и отбивают ее. Спортсменом с обложки стал Александр Овечкин.

Стратегия в реальном времени StarCraft II — игрок смотрит на поле боя сверху и командует армиями, цель — установить контроль над полем боя и победить своих соперников. Одним из путей к победе является объединение различных боевых единиц во всесторонне развитую армию.

Соревновательная головоломка ClashRoyale — захватывающая стратегия с элементами карточной игры, в которой каждый игрок может собрать свою колоду и выйти в честный поединок с таким же по уровню противником. Действие разворачивается на небольшой арене, умещающейся в один экран. В нижней части ваши укрепления: две малых башни и одна большая, королевская. В верхней — такие же позиции враг.

Файтинг Tekken 7 — игра сосредоточена на боях один на один, есть возможность использовать особые удары, снимающие от 40-80 % здоровья (в зависимости от персонажа), которые персонаж может использовать при критическом уровне здоровья. Игрок может наносить удары даже в том случае если противник атакует его.

Технический симулятор дрон-рейсинга DCL — TheGame — официальная видеоигра главного мирового чемпионата профессиональных пилотов дронов. Идея заключается в гонке пилотов дронов (десятки уникальных трасс). Этим симулятором можно пользоваться с клавиатуры или джойстика.

Около ДС "Юность" для зиртелей устроили игровые площадки. Фото: Алексей МИКУШИН

Косплееры щеголяли в самых загадочных нарядах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Алексей Текслер как продвинутый губернатор тоже посетил чемпионат Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Косплееры щеголяли в самых загадочных нарядах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Косплееры щеголяли в самых загадочных нарядах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Косплееры щеголяли в самых загадочных нарядах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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