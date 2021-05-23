Топ-7 полезных цифровых сервисов для малого бизнеса, которые помогут сэкономить и заработать

В постпандемийный год цифровизация становится действенным способом выстоять в непростой экономической ситуации. Особенно остро это ощутили владельцы небольших компаний. Спрос на онлайн-сервисы со стороны предпринимателей увеличился, да и клиенты оценили положительные моменты перевода ряда бизнес-процессов в диджитал.

Какие интернет-сервисы способны улучшить бизнес-процессы, привлечь новых клиентов, оптимизировать документооборот и нарастить прибыль — расскажем в нашем обзоре на основе платформы «Твой бизнес».

В нашем топ-7 полезных сервисов представлены удобные инструменты для решения различных бизнес-задач.

1. Проверить надежность контрагентов и найти партнеров, которые не подведут

Дебиторская задолженность из-за контрагентов-должников — актуальная проблема современного бизнеса. Кассовый разрыв, в свою очередь, негативно сказывается на репутации компании в глазах потенциальных инвесторов и создает сложности при взаимодействии с налоговой.

Как на этапе заключения договора о сотрудничестве выяснить добросовестность контрагента? Специальный инструмент для проверки бизнес-партнеров поможет получить информацию, если юридическое лицо находится в стадии ликвидации, имеет сомнительную финансовую репутацию или юридический адрес, на котором зарегистрировано еще несколько фирм-однодневок. Здесь же можно посмотреть судебные дела, в которых участвовала компания, выполненные или просроченные госконтракты, а также дочерние предприятия данного юридического лица.

Имея данные о контрагенте, можно сделать вывод, стоит ли заключать с ним деловые соглашения или отказаться от, казалось бы, привлекательных условий, которые он предлагает.

Кстати, первый, пробный отчет можно сформировать бесплатно.

2. Не забывать о насущных задачах

Позвонить бизнес-партнеру, отправить коммерческое предложение потенциальному клиенту, заполнить налоговую отчетность, сделать важные платежи и запланировать поэтапную реализацию нового проекта с коллегами — от такого списка дел «перегреется» любая голова.

Ничего не забыть, проверять выполнение актуальных задач и ставить новые поможет инструмент для планирования и управления проектами https://tb.mts.ru/workzen. С его помощью удобно расписывать не только собственные дела, но и ставить задачи подчиненным и коллегам.

Новая задача создается в отдельной карточке буквально за считанные минуты, в ней указываются рабочие задачи и дедлайн по их выполнению, а доступ к ним могут получить все причастные лица.

Здесь же есть опция ведения карточек клиентов с указанием важной информации: местонахождение, телефоны, имена руководителей, скидки, примечания, дата последнего контакта.

Пользоваться базовыми функциями сервиса планирования и держать все под контролем можно бесплатно.

3. Упростить документооборот

Документы всегда были важной частью любого бизнеса. Когда предприниматель только начинает свое дело, можно управлять документацией вручную. Но в дальнейшем развитии это становится очень обременительным занятием.

Автоматизация и упрощение рабочих процессов — важный инструмент, повышающий продуктивность компании и, в конечном итоге, увеличивающий прибыль.

Договоры аренды и подряда, налоговые декларации и бланки отчетности — составлять юридически верные документы поможет автоматизированный сервис. Достаточно просто заполнить форму — и искусственный интеллект самостоятельно подготовит документ.

При этом не нужно обладать специальными знаниями делопроизводителя и штудировать изменения в законодательстве: база шаблонов постоянно обновляется и автоматически проверяется юристами.

На сервисе можно не только составлять новые документы, но и хранить архив. Попробуйте электронного помощника в деле бесплатно: демо-версия доступна семь дней.

4. Сохранить эффективность бизнеса и контролировать товарооборот

В 2020 году внесли изменения в ФЗ-54, обязывающие установку онлайн-касс для всех предпринимателей. Даже тех, кто владеет совсем небольшим интернет-магазином.

Только покупать такую кассу для начинающего предпринимателя — почти невыполнимая задача. Приобретение аппарата и фискального накопителя, электронная цифровая подпись, регистрация в налоговой, настройка оборудования, его обслуживание и устранение возникающих поломок — все это уже превышает сумму в 30 000 рублей.

Простой выход из сложной ситуации — аренда онлайн-кассы. Соблюдение всех требований законодательства, фискальный накопитель, сервисное обслуживание и круглосуточная техподдержка, подключение и настройка кассы, обучение работе с ней, регистрация в налоговой и доступ к товароучетной системе — все это предприниматель получает за 2 300 рублей в месяц.

Взять кассу и забыть о проблемах, связанных с ее содержанием, не только просто, но и выгодно — даже год аренды выйдет вдвое дешевле, чем покупка и дальнейшее обслуживание собственной кассы.

5. Круглосуточно следить за счетом предприятия

Контролировать состояние счета предприятия в режиме 24/7 и следить за движением средств можно не только в офисе, но и из любой точки земного шара, а еще с любого устройства: компьютера, ноутбука и телефона. Думаете, это невозможно? Технологии ушли далеко вперед, и теперь сделать это можно, подключив мультиплатформенный сервис дистанционного обслуживания. Максимально понятный интерфейс и удобный мобильный банк уже оценили тысячи предпринимателей, которые даже удаленно контролируют все операции по счету, отправляют реквизиты партнерам по бизнесу, производят оплаты подрядчикам и сотрудникам, отслеживают историю всех переводов и поступлений, быстро подписывают и отправляют необходимые документы.

Обслуживание и переводы на счета ИП и юрлиц бесплатные.

6. Удержать существующих клиентов и повысить их лояльность

Сегодня уже никому не нужно объяснять, что клиентский сервис напрямую влияет на развитие бизнеса в условиях высокой конкуренции.

Проблема в том, что кошельки покупателей уже переполнены пластиковыми карточками, а SMS и e-mail рассылки перестают иметь действенный эффект.

Современный и один из самых успешных инструментов повышения лояльности клиентов — электронные карты.

На них можно начислять бонусные баллы, формировать скидки и специальные предложения. При этом карта у клиента всегда будет под рукой, ведь она находится на экране мобильного телефона.

Специальный электронный сервис ранжирует клиентов по полу и возрасту, он отображает средний чек и дату последнего обращения в компанию. Так можно формировать адресные предложения, вплоть до push-уведомлений, которые будут приходить клиенту, если он находится поблизости от торговой точки.

Посмотреть, как работает сервис, можно бесплатно — тест-режим доступен в течение двух месяцев.

7. Сделать эффективной рекламную кампанию и привлечь новых клиентов

Имея десятки и даже сотни постоянных покупателей, всегда нужно привлекать новых. Времена раздачи листовок на улицах и раскидывания рекламных брошюр по почтовым ящикам уходят в прошлое. Современные технологии анализа и обработки больших данных Big Data позволяют создавать рекламные кампании, направленные непосредственно на потенциальных клиентов. Главное, знать: что и кому предлагать. И это уже умеет электронный сервис.

Сделать рекламу для тех, кому она интересна, просто: подробно опишите электронному маркетологу вашу целевую аудиторию. Например, если у вас торговая точка с кофе навынос, можно таргетировать аудиторию, выбрав тех, кто живет поблизости. Кстати, еще до запуска рекламной кампании можно рассчитать бюджет на продвижение.

Чтобы облегчить жизнь предпринимателям и придать бизнесу устойчивое развитие, чуть ли не ежедневно разрабатываются новые сервисы. Выбрать то, что нужно компании, и попробовать оценить работу диджитал помощников можно прямо сейчас на электронной витрине «Твой бизнес».

Пусть рутинными процессами занимаются роботы, пока вы заставляете эту планету вращаться быстрее!