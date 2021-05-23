В лес от жары: в Челябинской области на старт "Российского азимута-2021" вышел даже 81-летний спортсмен

Старт "Российского азимута-2021" в Челябинске. Фото: Алексей МИКУШИН

Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Кыштым — эти города стали местом проведения традиционных, уже 20-ых по счету состязаний ориентировщиков и всех, кто предпочитает активный образ жизни. Отметим, что «Российский азимут», как и «Кросс нации», «Лыжня России» входит в число всероссийских массовых соревнований.

На старт "Азимута" в Челябинрске вышли участники в возрасте от 10 лет до 81 года. Фото: Алексей МИКУШИН

ГРУППА 95+

В столице Южного Урала забеги прошли на муниципальной лыжной базе и собрали около тысячи участников в возрасте от 10 до 81 года. Еще столько же вышли на старт в Магнитогорске, Златоусте и Кыштыме.

Участникам в каждой из возрастных групп были предложены дистанции по выбору — нужно было с помощью компаса и карты отыскать в бору определенное количество контрольных пунктов (КП). В спортивном забеге их было максимум 20, в забегах по районам города — не более четырех. Кстати, на старт также вышли участники со всех семи районов Челябинска.

На старт "Российского азимута" вышли участники со всех семи районов Челябинска. Фото: Алексей МИКУШИН

81-летний Александр Асадулин не пропустил ни одного соревнования «Российский азимут». И в этом году он снова вышел на старт в самой старшей возрастной группе.

— У нас целая команда ветеранов — тем кому 70+, и мы стараемся постоянно участвовать в соревнованиях. Ориентирование — вид спорта, который доступен для людей всех возрастов, и любой физической подготовки. Есть возрастные группы 90+, в Европе даже 95+. Условно говоря, можно пройти дистанцию пешком или пробежать в легком темпе. Главное стараться находить контрольные пункты без ошибок. Это также залог успеха. Ну и приятно, согласитесь, бегать по лесу, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом поделился впечатлениями Александр Асадулин.

Александр Берданосов уже более полувека в ориентировании. Фото: Алексей МИКУШИН

Его коллеге по спортивному «цеху» Александру Берданосову 75 лет. Он вспоминает, как лет 50 назад спортивное ориентирование зарождалось на Южном Урале.

— Тогда мы бегали, использую довольно примитивные черно-белые спортивные карты. Южноуральск, Кыштым, Чебаркуль, Миасс, Златоуст... У нас изумительные места. Есть горы, равнины, прекрасные озера, где постоянно проводятся соревнования областного, российского, международного уровня и зимой и летом. Радует и то, что на стар выходят сотни молодых, юных ориентировщиков, — подчеркнул Александр Берданосов.

Победители и призеры "Российского азимута" в самой младшей группе до 10 лет. Фото: Алексей МИКУШИН

БОР — УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО

На открытии соревнований заместитель министра физической культуры и спорта региона Виталий Якушев отметил, что спортивное ориентирование один из самых массовых видов спорта на Южном Урале, и атлеты входят в число лидеров не только российского, но и мирового ориентирования.

— Челябинский городской бор — это уникальное место для проведения соревнований. Есть открытые участки, «зеленка», хорошо развитая дорожная сеть. Здесь довольно сложно ориентироваться, особенно тем, кто не очень знаком с этой местностью. Прошлый год оказался «дефицитным» на соревнования из-за пандемии. Сейчас ситуация налаживается и соревнований проводится все больше и больше. Так, в этом году в Челябинской области в августе в Кыштыме пройдут Всероссийские соревнования, а в декабре чемпионат, первенство и Кубок России по лыжному ориентированию в Кыштыме, — рассказал председатель федерации спортивного ориентирования Челябинской области Владимир Медведев.

Артемий Дорма - победитель в элитной группе "Российского азимута-2021" в Челябинске. Фото: Алексей МИКУШИН

Победителями в элитных группах массовых соревнований «Российский азимут-2021» в Челябинске стали Артемий Дорма (ОДЮСШ) и Александра Загайнова (Тюмень). В ветеранских группах «золото» завоевали Иван Шакиров (МЧС) и Мария Сорокина (Челябинск) — до 35 лет, Сергей Кокорин (СКО-Легенда) — и Татьяна Галкина (ДЮСШ-ЧТЗ) — до 55 лет.

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