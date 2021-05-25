«Садить и повешать»: самые бесячие ошибки по версии челябинских филологов

25 мая в Росси празднуется День филолога. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня профессиональный праздник всех, кто выбрал своим призванием грамотность: выпускники и преподаватели филологических факультетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари. Ну, и не стоит забывать тех, кто ежедневно работает с текстами: журналисты, корректоры, переводчики.

Лично в нашей редакции этот день совпал еще с одним важным событием. Сегодня «Комсомольская правда» организует традиционный белый бал. На нем вип-персоны Челябинска награждают героев публикаций, которые благодаря своим достижениям и поступкам прославились на страницах нашего издания.

В регионе три университета, занимающихся подготовкой специалистов на факультете «невест» (так в России в прошлом веке из-за преимущественного преобладания девушек на потоке в шутку называли студентов-филологов. — Прим. ред.). КП-Челябинск поздравила челябинских языколюбов и решила узнать, с какими самыми бесячими ошибками они сталкиваются.

Педагоги — народ занятой. На кафедрах днем почти никого не застать — все на парах. И даже праздники — не исключение. Их отмечают чаще в виртуальной среде: устраивают викторины и конкурсы между студентами и преподавателями. Накануне случился День славянской письменности. Для филологов это еще один важный день.

Филологи из педуниверситета чаще встречаются с неправильным ударением. Фото: архив КП.

Первыми, кому мы дозвонились, чтобы поздравить с профессиональным праздником и узнать их мнение по поводу бесячих ошибок, оказались преподаватели русского языка из педуниверситета (ЮУрГГУПУ). Долго совещаться коллегам не пришлось. Они сделали акцент на неправильном ударении. Другие ошибки требуют более детального рассмотрения:

— На первом месте, наверное, все-таки типичная ошибка, которую до сих пор не исправляют: звОнит. Затем идут дОговор, средствА, лОжить и тортЫ. Это, конечно, разговорная речь, но, тем не менее, это не литературная норма.

Хоть тонкий филологический слух и режет профессиональный сленг и другие, бытующие в народе ударения, они все же стараются себя сдерживать, чтобы случайно не сделать замечание.

В Южно-Уральском государственном университете на кафедре русского языка и литературы смутило слово «бесячие», но педагоги с юмором отнеслись к нашей затее и нашли время на большой перемене, чтобы поделиться теми примерами, которые их больше всего бесят

— Самая раздражающая ошибка — это неправильное употребление слова «сколько». Правильно склонять: сколько, нет скольких, даю скольким, думаю о скольких. Именно с таким ударением и с таким окончанием. А все говорят неправильно. Вторая ошибка, которую часто слышишь: скучаю за кем-то или за чем-то. Скучаю за фильмом, скучаю за временем. Еще всех раздражает неправильные формы слов: «садить» и «повешать», — поделилась старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Алена Тезина. — Также многие забывают об этикете при общении. А если используют речевые этикетные формы, то некорректные. Например, «я вас услышал» и «доброго времени суток». Так неверно говорить.

Преподаватели кафедры русского языка и литературы из ЮУрГУ назвали целых 5 ошибок, которые раздражают больше всего. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как в глаза бросается неопрятный внешний вид, так же и человек, правильно изъясняющийся и с хорошим словарным запасом, может легко насторожить. В привычной жизни не часто встретишь собеседников, следящих за словесным потоком также, как за внешностью. А, слушая складную речь педагога, будто переносишься назад в прошлое — в свое студенчество. Во время нашего общения с Аленой Владимировной у ее коллег родилось еще одно замечание по заданной теме:

— Просто говорят: «добрый». Не добрый день, добрый вечер. А просто говорят «доброго». А ты сам додумывай чего… Получается не полно оформленная конструкция. Это такое пренебрежение к собеседнику.

Наверное, филологи из Челябинского госуниверситета тоже бы рассказали нам еще о каких-нибудь ошибках. Но пообщаться с ними так и не удалось.

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