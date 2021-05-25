Спортивный городок, IT-квартал и дворец бракосочетаний: Текслер рассказал, какие крупные объекты построят в Челябинске

Алексей Текслер рассказал, что Челябинск ждут масштабные изменения. Фото: пресс-служба губернатора региона

Спортивный мини-город с крупными объектами олимпийского уровня планируют построить на Университетской набережной в Челябинске. Он будет включать в себе большую арену, а также залы для различных видов спорта. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 25 мая, во время обращения к Законодательному собранию региона.

— В первую очередь, это универсальный спортивный комплекс с ареной для игровых видов спорта на 5000 зрителей, также включающий в себя еще девять различных залов для командных видов спорта, единоборств, фитнеса. Следующий объект – Центр экстремальных видов спорта, с возможностью проведения соревнований любого уровня. Аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и другими направлениями. Шесть крытых теннисных кортов с возможностью проведения международных соревнований, — объяснил губернатор особенности спортивного городка.

При этом Текслер подчеркнул, что спортивный мини-город будет объединен новым пешеходным мостом с городским бором. Деньги на реализацию проекта будут выделяться из карманов частных инвесторов — РМК, «Ариант», «КОНАР» и другие крупные фирмы.

Кроме того, решилась судьба известного недостроя в центре Челябинска — конгресс-холл «Крылья» на реке Миасс. Его переделают в комплекс с концертным залом, дворцом бракосочетаний, новым выставочным пространством и современным детским парком.

Не остались в стороне жители города, чья работа связана с информационными технологиями. Для них собираются построить IT-квартал, который объединит в одной локации самые разные форматы – от коворкингов и офисов до производственных площадок и многофункциональных пространств.

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