От первой леди до школьника: кто пришел на «Белый бал» в Челябинске и стал «Медиаперсоной года»

«Белый бал» — двойной праздник: День рождения «Комсомолки» и премия «Медиаперсона года» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Политики, предприниматели, ученые, артисты, полицейские, волонтеры и многие другие — все они на один вечер надели белые наряды и стали гостями «Белого бала», который провела «Комсомольская правда-Челябинск» в гранд-отеле «Видгоф».

Этот день стал торжественным вдвойне. Во-первых, 96 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Комсомольская правда». Во-вторых, мы награждали самых лучших. В различных номинациях премии «Медиаперсона года» — люди, которые отметились успехами и достижениями в своих сферах.

Номинации и герои

Первую награду в номинации «Невозможное возможно» получил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Благодаря его работе Челябинскую область знают практически в каждой стране.

Организаторский талант и неустанная работа Вадима Евдокимова над положительным имиджем Челябинской области позволили даже в условиях пандемии провести в регионе всероссийские и международные соревнования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Организаторский талант Вадима Евдокимова и неустанная работа над положительным имиджем Челябинской области позволили даже в условиях пандемии провести в регионе Чемпионат России по фигурному катанию, международные соревнования по фристайлу, которые Южный Урал принимал уже 5-ый год подряд, этап Кубка мира по сноуборду, яркие фестивали. Заслуженную награду вручил директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

В номинации «Первая леди медиапространства Челябинской области» награду получила Ирина Текслер. Премия вручается за смелость и оживление культурно-социальной жизни в регионе. Ирина Николаевна не стала оставаться в тени супруга — губернатора Алексея Леонидовича — а активно включилась в общественную деятельность. В 2020 году учредила Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив. Награду вручила директор медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск» Екатерина Парфенова.

Ирина Текслер — первая Первая леди в медийном пространстве Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Все события и мероприятия, которые проводит «Комсомольская правда», очень яркие и необычные, по-настоящему медийные, как и сегодняшний «Белый бал», — рассказала Ирина Текслер. — Пандемия нас очень напугала, но не сломила. И сегодня, когда большинство ограничений сняты, такие мероприятия и вручение премий поднимают настроение. И, кроме того, мы можем здесь увидеть людей, которые сделали что-либо значимое за прошедший год.

Ирина Текслер: «Все мероприятия, которые проводит "Комсомольская правда", очень яркие и необычные» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации «Преображение» награду получила первая в истории Челябинска женщина-мэр Наталья Котова. За время ее работы город преобразился, появились новые места для отдыха, современная подсветка, а главный подземный переход на площади Революции превратился в культурное пространство. Награду вручил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

Наталья Котова преобразила целый город Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вечно молодая «Комсомолка» не только дарила, но и принимала поздравления.

Вице-спикер ЗСО Владимир Павлов вручил «Комсомольской правде» адрес от имени Законодательного собрания. А зампредседателя комитета по социальной политике Игорь Егоров наградил Екатерину Парфенову благодарственным письмом.

Вице-спикер ЗСО Владимир Павлов поздравил «Комсомольскую правду» от имени ЗСО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зампредседателя комитета по социальной политике Игорь Егоров наградил Екатерину Парфенову благодарственным письмом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вина линейки «Элитная коллекция» сети розничных магазинов винного завода Millstream Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости в белом смогли продегустировать вина линейки «Элитная коллекция» сети розничных магазинов винного завода Millstream, а также полюбоваться коллекцией крупнейшей сети ювелирно-часовых магазинов AllTime.

В интернет-магазине и салонах AllTime представлено более 20 000 моделей часов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще больше моделей — в интернет-магазине и салонах AllTime — от премиальных швейцарских до демократичных японских, немецких и российских производителей. В ювелирном направлении представлено более 100 брендов украшений, среди которых есть как редкие нишевые марки, так и мировые лидеры в области бижутерии и драгоценностей.

И все это под зажигательное выступление артиста Челябинской Государственной Филармонии, Voice of the South Urals, автора и ведущего мероприятий, вокалиста, диктора Святослава Хазова. Также перед гостями выступили вокалист и event-dj Евгений Мотовилов.

Singer & DJ Евгений Мотовилов Фото: Кирилл САДЫКОВ

А фокусник, иллюзионист Евгений Шибинанов напомнил: чудо там, где в него верят. Эмоции зрителей — самое ценное для него.

Церемонию награждения вел топовый ведущий Челябинска, актер сериала «Саша-Таня» на ТНТ Арсен Карапетян.

Ведущий праздника Арсен Карапетян Фото: Кирилл САДЫКОВ

В номинации «Рискуя жизнью» награды получили сотрудники дорожно-патрульной службы, старшие лейтенанты полиции Иван Новоселов и Дмитрий Шумаков. В январе они сопровождали автобус с детской хоккейной командой. Когда навстречу вылетел легковой автомобиль, полицейские не раздумывая, рискую собственными жизнями, подставили под удар служебную машину. А позже полицейским пришлось спасать из снежной ловушки детскую хоккейную команду. Награду вручил вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов.

А эти скромные мужчины из ГИБДД — Иван Новосёлов и Дмитрий Шумаков — дважды спасали школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самый юный номинант премии «Медиаперсона года» — школьник из поселка Тимирязевский, воспитанник военно-патриотического клуба «Стронг» Владимир Каштанов. Летом прошлого года он спас тонущего 5-летнего ребенка. Перед «Белым балом» Владимир Каштанов сдал экзамен по русскому языку. Наградил школьника-героя начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области, генерал-майор Александр Ясинский.

Владимир Каштанов серьезен как никогда. Перед награждением он сдал первый экзамен — русский язык Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующим лауреатом стала педагог, выпускница факультетов психологии и биологии Наиля Шарипова (с недавних пор Давлеткулова). Она развивает башкирскую культуру в Челябинске, организовала образовательный курс для женщин «ЙОЛА: башкирский модуль» и организует занятия для девушек по саморазвитию и изучению традиций и культуры. Наиля ведет Instagram, где рассказывает о туризме по Уралу. Награду вручил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Наиля Шарипова (Давлеткулова) развивает родную башкирскую культуру в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лабрадор Хаммер стал настоящим мотиватором для худеющих: «Сможет он, сможем и мы». Прежние хозяева раскормили пса до 88 килограммов. Хаммер чуть не умер, тяжело дышал, с трудом передвигался. Спасли его зооволонтеры. Теперь у Хаммера постоянные тренировки, чтобы прийти в форму. Его спасители — основатели фонда помощи ретриверам «ЛАБРиКо» Екатерина Гаева и Юлия Хамзина — получили награду из рук основателя фонда зоозащиты «Спаси меня», известного ветеринара и зоозащитника Карена Даллакяна.

Даже лабрадор Хаммер — в белом цвете Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Худеющий пес очаровал супругу губернатора Ирину Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В номинации Dreams come true награду получил выпускник челябинского музыкального училища имени Чайковского, автор саундтреков для фильмов и сериалов Илья Трусковский. Илья получил наше приглашение, но приехать не смог — он живет в Лос-Анджелесе. Но зато передал видеоролик с благодарностями и привет Челябинску. С 16 лет Илья был большим поклонником Deep Forest, а в 2020 году стал аранжировщиком легендарного проекта. Недавно его композиция «На границе миров» для певицы Марии Матвеевой совместно с Deep Forest получила премию Russian World Music Awards. Награду мы обязательно отправим в США.

Спецпремия в номинации «Назначение года» досталась директору ХК «Трактор» Ивану Савину. Награду вручила чемпионка мира по бодифитнесу, победитель Чемпионата Европы, который завершился всего несколько дней назад, Татьяна Мандолина.

Директору ХК «Трактор» Иван Савин и чемпионка мира по бодифитнесу Татьяна Мандолина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лауреатом в номинации «Личный вклад в образование» стал бизнесмен из списка Forbes, совладелец корпорации Технониколь и сооснователь Рыбаков Фонд Игорь Рыбаков. Уроженец Магнитогорска, миллиардер Игорь Рыбаков подарил родной школе № 56 миллион долларов. Эти деньги пойдут на создание целевого капитала, который подразумевает создание атмосферы успеха и воспитание благодарных выпускников. Игорь Владимирович получил приглашение на «Белый бал», но приехать не смог. Он также попросил передать ему фото и видео с награждения, чтобы потом выложить в свих соцсетях, в которых активно выступает как миллиардер-блогер.

Челябинский предприниматель Оганнес Оганнисян прославился своей акцией «Шаурма за пятерки». С ее помощью Оганнес хотел мотивировать детей на успешную учебы и сам не ожидал, что желающих будет так много. Перевоспитать удалось даже хулиганов. За это «Комсомолка» наградила его дипломом «Лучшая мотивация».

Оганнес Оганнисян пришел на Белый бал с сестрой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующую награду получил генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Артур Юсупов. 2020 год оказался для бизнеса испытанием на выживаемость. Благодаря работе Артура Юсупова в Челябинской области многие компании смогли подучить поддержку в это непростое время, а предприниматели пройти обучение и остаться на плаву. Поздравителем стал специальный гость — известный бизнес-тренер, кстати, участник конкурса Комсомольской правды «Самый завидный жених Нижнего Новгорода» в 2011 году Владимир Якуба.

Благодаря работе Артура Юсупова в Челябинской области многие компании смогли подучить поддержку в непростое время Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Награду в номинации «Благотворительность» получила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Благодаря ее работе, даже маленькие дети узнали, кто такой омбудсмен и с какими вопросами к нему можно обратиться. Евгения Майорова никогда не остается безучастной, всегда на связи и для журналистов и, конечно, для тех, кто нуждается в помощи. Награду вручила главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова.

Евгения Майорова никогда не остается безучастной, всегда на связи и для журналистов и, конечно, для тех, кто нуждается в помощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одно заочное награждение прошло в номинации «Борьба с вирусом». Премию «Медиаперсона года» получил один из создателей третьей вакцины от COVID-19 — «КовиВак» в составе научной группы Центра имени Чумакова Юрий Ивин. Поздравил ученого министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, который отметил важность создания вакцины от коронавируса.

Не остался без подарка и сам министр. Городской справочник 2ГИС получил ему памятную медаль от Президента России «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ».

Представительницы 2ГИС отметили Юрия Семенова как единомышленника и партнера по борьбе с короновирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель коммерческого отдела Наталья Петрушина и руководитель группы маркетинга Мария Горлову отметили Юрия Семенова как единомышленника и партнера по борьбе с короновирусом. Наш партнер 2ГИС стремится быть полезным людям и весной 2020 года запустил несколько новых функций: карта и математическая модель распространения вируса и поиск лекарств в аптеках с указанием цены.

За личный вклад в здоровье нации «Комсомольская правда» отметила главу «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Благотворительный фонд РМК при личном участии Игоря Алтушкина во время пандемии предоставил минздраву Челябинской области миллионы средств индивидуальной защиты для медиков, бесконтактные термометры, передал линию по производству масок, автомобили скорой медицинской помощи, аппараты ИВЛ, десятки тысяч нуждающихся семей получили бесплатные продуктовые наборы. Всего на борьбу с пандемией в Челябинской области Русской медной компанией было направлено 720 млн рублей.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт получила премию «Медиаперсона года» в номинации «Личная ответственность». С начала пандемии Ирина Гехт была на передовой борьбы с коронавирусом. Ей удалось наладить координацию работы всех служб. При этом она лично отвечала на все звонки журналистов, помогала решать частные вопросы, если читатели не могли добиться своевременного обследования, была мобильным волонтером и на своем автомобиле возила медиков на вызовы. Для вручения награды мы пригласили необычного человека — одного из тех, кому удалось выжить, благодаря организованной медицинской помощи, и победить ковид. Виктор Киселев — герой материала «Комсомольской правды» — несмотря на диабет и большой вес, с которым не даже берут на КТ, сумел справиться с заболеванием. И там, в больничной палате, чтобы поддержать врачей и других пациентов, придумал наградной значок «За победу над ковидом».

Награду Ирине Гехт вручил челябинец Виктор Киселев, переболевший ковидом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Белый бал» — это федеральный проект. Традиция облачаться в белое и собираться в приятной компании на закрытой вечеринке родилась несколько лет назад в Санкт-Петербурге. А затем идею подхватили другие регионы страны, в том числе Челябинск. За это время «комсомольские» дипломы и статуэтки получили десятки известных людей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Номинанты насколько все очень разные, но все они совершили какие-то удивительные вещи, будь то активная социальная деятельность на благо южноуральцев или же подвиг по спасению жизней людей, — отметила директор медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск» Екатерина Парфенова. — Сложно было провести такое мероприятие в прошлом году, во время пандемии. Сейчас люди активно прививаются, ослабли карантинные меры, мы рады были отметить свое 96-летие в такой приятной компании.

Гости смогли пообщаться в неформальной обстановке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Хочу выразить благодарность всем, кто пришел на наше мероприятие, многие буквально приезжали с работы и уезжали на нее обратно, это вызывает еще большую благодарность. Мы работаем для наших читателей, слушателей и пользователей, и держим курс только вперед! — добавила Екатерина Парфенова.

Директор медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск» Екатерина Парфёнова Фото: Кирилл САДЫКОВ

Попасть на обложку «Комсомолки» смогли все желающие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Увидимся на «Белом балу» в 2022 году!