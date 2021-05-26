В МГТУ им. Г.И. Носова начала работу международная конференция «Комбинированная геотехнология»

Ведущие ученые в области геотехнологии из Австралии, Чили, Перу, Германии, Великобритании, Казахстана, Киргизии и России приступили к обсуждению актуальных вопросов горной науки. В повестке этого года — риски и глобальные вызовы при освоении и сохранении недр.

25 мая состоялось открытие XI Международной конференции «Комбинированная геотехнология». Традиционной площадкой проведения научных дискуссий в области комбинированной геотехнологии выступил Магнитогорский государственный технический университет.

По видеосвязи к участникам обратился председатель Оргкомитета конференции, заместитель председателя Научного совета Российской академии наук по проблемам горных наук, член-корреспондент РАН Давид Каплунов.

— Двадцать лет назад мы организовывали эту конференцию как одну из примет наступившего нового XXI века. Проведение конференции на Уральской земле свидетельствует о непреходящем значении Урала в реализации развития горного дела, науки, минерально-сырьевой базы России. Значение Урала приобрело еще больший вес в связи с новым взглядом на недра как важнейшей составной части всех нас, — открыл конференцию Давид Родионович. — Развитием теоретической концепции комплексного освоения и сохранения недр явился переход от экстенсивного к интенсивному развитию горного производства, и от последнего — интенсивного — к такому решению проблем горного производства, которое обеспечивало бы его рентабельное, устойчивое к глобальным вызовам функционирование на ближнюю и дальнюю перспективу. Именно этим проблемам посвящена сегодняшняя конференция.

Доктор технических наук, сопредседатель Организационного комитета конференции, заведующая отделом теории проектирования освоения недр ИПКОН РАН, профессор Марина Рыльникова отметила, что на сегодняшний день это крупнейшая научная конференция, которая поднимает острые вопросы развития горной науки, а именно комбинированной геотехнологии.

Важность проведения конференции в очном формате подчеркнул ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин, отметив, что за годы своего существования конференция стала брендом школы горняков:

— Прошлый год был для всех нас тяжелым. Мы переходим на дистанционный формат, но наука не может полностью работать в дистанционном формате. При прямом взаимодействии ученика и профессора мы иногда можем наблюдать, как ученик физиологически становится похожим на своего профессора, и это здорово. И то, что сегодня мы проводим эту конференцию в очном формате, это правильно.

По статистике, добыча полезных ископаемых в Челябинской области, с января-марта 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года, дала прирост 165%. Обозначив важность горнодобывающей отрасли для экономики страны и Челябинской области, к участникам обратился Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий:

— Безусловно, сейчас эта отрасль является одним из драйверов экономики области. Наша область богата месторождениями твердых полезных ископаемых, большая часть из которых — это руды черных и цветных металлов. У нас только разведано более пяти миллиардов тонн железной руды, более миллиарда тонн медной руды. Тем не менее, несмотря на высокую обеспеченность запасами, используя их, мы должны обращать внимание на экологическую проблематику работы при освоении месторождений, и это одно из основных требований к нам от губернатора Челябинской области.

Отдельное внимание министр уделил вопросам государственной поддержки горнорудной, горнодобывающей промышленности. Он также упомянул роль Магнитогорского государственного технического университета в рамках созданного в марте 2021 года Научно-образовательного консорциума организаций Челябинской области, в который также вошли ЮУрГУ, ЧелГУ и Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук.

— Масштабные задачи, связанные с модернизацией горной отрасли, невозможно решить без профессионалов, высококвалифицированных кадров. Именно поэтому в Челябинской области был создан консорциум вузов и научного центра, — добавил Павел Анатольевич.

Об особенностях национального проекта «Производительность труда», а также других мерах гос.поддержки промышленных предприятий доложили директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков и руководитель проекта Фонда Павел Жолобов. Также к участникам и организаторам обратился основатель и главный редактор канала «Моя Планета» Николай Табашников.

Значимость конференция была также отмечена Председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой:

О целях и задачах XI Международной конференции «Комбинированная геотехнология» рассказал директор института горного дела и транспорта МГТУ им. Г.И. Носова Иван Пыталев:

— Можно сказать, что наша конференция является площадкой для разработки технологий добычи и освоения недр Земли. 2020 год показал, что, несмотря на пандемию, международные санкции, ограничения рынка труда, материальных ресурсов, добыча полезных ископаемых не прекращалась. Да, появились новые риски. Именно этим вопросам посвящен девиз нашей конференции — глобальные вызовы, риски при освоении и сохранении недр Земли, — обратился Иван Алексеевич. — Уверен, что на протяжении последующих трех дней будут обсуждены и найдены решения важных задач в рамках обозначенного девиза, что будет важно не только для Урала, России, но и мира, поскольку горнодобывающие предприятия являются основой реального сектора экономики.

После приветственных слов участники были награждены благодарственными письмами и значками выпускников МГТУ им. Г.И. Носова.

Также в программе открытия состоялась церемония награждения участников конференции отраслевой наградой «Горняцкая слава» и «Горняк России». Награды вручил Советник Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России», эксперт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Каширский.

Работа конференции продлится до 28 мая. В рамках конференции также будут заслушаны диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора технических наук, подготовленные к защите по тематике комбинированной геотехнологии. Также в программе — экскурсии на горнодобывающие и металлургические предприятия.

Организаторами конференции являются Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований, Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН), Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.

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