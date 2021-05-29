Горячий спорт: в Челябинской области проверили на прочность танкистов и десантников со всей страны

Соревнования проходили две недели Фото: Алексей КИТАЕВ

На Чебаркульском полигоне — настоящая жара во всех смыслах. Под палящим солнцем две недели лучшие военные со всей страны демонтировали свое мастерство на двух масштабных конкурсах — «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Суровость соревнований скрашивала уральская природа Фото: Алексей КИТАЕВ

ЧТО НОВОГО?

Всеармейский этап соревнований прошел в Челябинской области впервые, раньше были только окружные. В состязаниях участвовали экипажи со всех округов, курсанты Казанского танкового командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также десантники.

Курсанты дальневосточного ДВОКУ установили рекорд прохождения одного круга дистанции — 13 минут и 20 секунд Фото: Алексей КИТАЕВ

Курсанты Казанского танкового училища Фото: Алексей КИТАЕВ

В заездах «Суворовского натиска» на Чебаркульском полигоне впервые принимали участие БМП-3. Чтобы все участники были равны, их распределили по двум дивизионам. Первый — экипажи боевых машин пехоты БМП-2, второй — на БМП-3.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Десантники впервые принимали участие в соревнованиях Фото: Алексей КИТАЕВ

ПОШЛА ЖАРА!

Дополнительные испытания создавала жара +35 градусов и это только в тени. На солнце, да под броней еще жарче. На трассах быстро поднималась пыль: одна боевая машина проедет, второй уже ничего не видно.

— Несмотря на пролив трассы, механики-водители из-за пыли управляли боевыми машинами в условиях ограниченной видимости. Чтобы избежать столкновения перед препятствиями, командиры взводов во время движения выстраивали экипажи в шахматном порядке, без пересечения траектории движения машин, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ЦВО.

Температура в танках достигала +50 градусов, говорят военные. Перед началом финального заезда в танковом биатлоне военно-транспортный самолет Ил-76 сбросил около 40 тонн воды на трассу.

Трассу специально поливали, чтобы не пылила Фото: Алексей КИТАЕВ

Одно из испытаний — брод Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

РЕКОРДЫ

Не обошлось без новых достижений. Экипажи БМП-2 Центрального военного округа установили рекорд трассы, преодолев дистанцию за 47 минут и 33 секунды.

— Три экипажа БМП-2 ЦВО в составе мотострелкового взвода преодолели 18-километровую дистанцию с препятствиями без штрафных кругов, поразив все девять групп мишеней: противотанковые гранатометы и управляемые ракеты, вертолеты и боевые машины пехоты «противника» на удаленности от 600 до 3000 метров. Средняя скорость прохождения одного круга при этом составила около 15 минут, а процент попаданий — 96%, — рассказали в ЦВО.

БМП-2 Центрального военного округа установили рекорд трассы, преодолев дистанцию за 47 минут и 33 секунды Фото: Алексей КИТАЕВ

БМП-2 преодолевает препятствие Фото: Алексей КИТАЕВ

Рекорд прохождения одного круга дистанции установили курсанты из Дальнего Востока — 13 минут и 20 секунд. Кроме огневого рубежа экипажи боевых машин преодолели девять препятствий, в том числе 5-метровый курган и брод глубиной до 1,5 метров. А при прохождении противотанкового рва обстановка артиллерийского обстрела с помощью подрыва мин имитировалась.

Танковый биатлон проходил на Т-72-Б3 и Т-72-Б3М. Так же, как и в обычном биатлоне, здесь танкисты стараются оторваться на дистанции и затратить как можно меньше времени на стрельбу. За промахи или неудачные маневры, например, наезд на «мину» или столкновение с ограничительным столбом, назначают штрафные круги.

В соревнованиях принимали участие военные со всех округов Фото: Алексей КИТАЕВ

КТО ПОБЕДИЛ?

На дистанцию финального этапа «Суворовского натиска» вышли три команды. После первого огневого рубежа в лидерство в заезде захватила команда ЦВО, которой удалось удержать первое место до финишной отметки. Борьба за второе место продолжалась на протяжении всей дистанции. На последнем круге, благодаря более меткой стрельбе на огневом рубеже, мотострелки ВВО опередили курсантов ДВОКУ и финишировали вторыми.

Победителями номинации на боевых машинах пехоты БМП-3 стали курсанты ДВОКУ. Второе место заняли военнослужащие Южного военного округа, третье Западного военного округа.

БМП-2 преодолевает препятствие Фото: Алексей КИТАЕВ

На танках Т-72Б3М победила команда танкистов Центрального военного округа. Второе место заняла команда Казанского высшего танкового командного училища, третье место завоевали экипажи Южного военного округа.

Среди экипажей Т-72Б3 первое место заняла команда Восточного военного округа, второе — у команды Западного военного округа, на третьем месте расположилась команда Воздушно-десантных войск.

Фото: Алексей КИТАЕВ

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