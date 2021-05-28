Что изменится в Челябинской области с 1 июня 2021: новые штрафы, увеличение пенсии, отмена виртуальной подачи заявлений, подорожание сахара

В июне 2021 года случится сразу несколько изменений в разных сферах жизни.

Больше всех наступления календарного лета ждут школьники. И еще пенсионеры северных областей. Ведь для них с 1 июня введут дополнительные надбавки. На Южном Урале тоже начнутся перемены. Рассказываем, что изменится в Челябинской области с 1 июня.

Социальные выплаты: кому и за что прибавят пенсию

Начнем с главного — дистанционные обращения по интернету теряют свой вес. Отныне, чтобы что-то оформить, продлить или совершить иные манипуляции в пенсионном фонде, нужно будет записываться на личный прием.

В планах на лето нет массовой индексации пенсий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом на увеличение пенсии могут рассчитывать челябинцы старше 80 лет. Им прибавят по 6 тысяч 44 рублей в месяц. А пенсионеры, у которых на иждивении несовершеннолетние или студенты, обучающиеся на дневном отделении, на содержание каждого обещают прибавить по 2 тысячи 14 рублей. Пособие прибавится и у работающих пенсионеров, кто решит уволиться этим летом.

«Мир»: карта, которая нужна всем

У пенсионеров и остальных получателей ежемесячных социальных выплат (к примеру, материнского капитала) остается всего месяц, чтобы оформить карту «Мир». С 1 июля 2021 года в силу вступает Федеральный закон №161-ФЗ «О национальной платежной системе», и банки перестанут перечислять пенсии и другие пособия на разные банковские карты. Только на «Мир».

Карту "Мир" можно оформить в любом банке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На самом деле, процедура простая. Карту можно оформить в любом финансовом учреждении, к которому вы привыкли. Данные о переходе на национальную платежную систему в разные инстанции поступят автоматически — никого информировать о смене счета не нужно.

Штрафы: шипы, ремни и газовые баллоны

С 1 июня водителей начнут штрафовать за езду на колесах с шипами летом и на летней резине в зимнее время года. За нарушение придется заплатить 500 рублей.

Власти региона еще могут внести поправки в зависимости от климатических условий. К примеру, увеличить сезонную зиму. И водители должны будут «переобуваться» не в декабре, а с первым снегом.

За езду на шипах летом предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Фото: Андрей КАРА

Автолюбители не обязаны переходить именно на шипы. Они могут передвигаться и на так называемых «липучках», которые более актуальны для южных регионов. Штраф предусмотрен только за езду по асфальту на шипованной резине. А в холодный сезон нарушением будет, если водитель сэкономит и установит зимние шины не на всех колесах автомобиля, а только на одну ось.

Также с начала лета ужесточат правила эксплуатации автомобилей. Если у него повреждены или отсутствуют ремни безопасности, неисправна или вовсе нет спутниковой навигации, то такое транспортное средство будет считаться непригодным для эксплуатации.

Нельзя станет перевозить в машине газовые баллоны без специальных документов. С 1 июня водитель обязан предъявить паспорт завода-изготовителя баллона, а на самом грузе должны быть указаны серийный номер и спецобозначения.

Закон: как будем просвещаться

С 1 июня вступают в силу поправки в ФЗ «Об образовании в РФ». Больше известные, как закон о просветительской деятельности. По задумке правительства, он должен защитить школьников и студентов от антироссийской пропаганды, которая пока подается под видом просветительской деятельности.

Конкретных правил, как это будет выглядеть, пока нет. Но сам проект уже вызвал всеобщее негодование и кучу вопросов. Ведь сейчас очень многие перешли на виртуальную деятельность.

Закон о просветительской деятельности будет регулировать весь рынок обучения в России. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теперь все, кто организует какие-либо курсы по ведению соцсетей, различные марафоны похудения и оздоровления, да даже предлагает уроки по вышиванию крестиком, будут контролироваться государством. Главная цель такого регулирования — перевести как можно больше компаний из теневой зоны в белую. А это увеличит отчисления в бюджет.

YouTube: пора платить налоги и от рекламы никуда не деться

С 1 июня во всем мире начнут действовать новые условия использования YouTube, которые в США ввели еще в прошлом году. Теперь от рекламы не скрыться даже на популярном видеохостинге. Она будет даже в тех видеороликах, чьи авторы не подключены к партнерской программе (позволяет пользоваться дополнительными функциями и возможностями YouTube и получать часть доходов от показа рекламы в видео. — Прим. ред.).

Платежи от YouTube будут расцениваться как роялти и облагаться соответствующими налогами, согласно законодательству США. Но налог будет высчитываться только с той прибыли, которую получают от просмотров видео в США. С создателей контента, которые не предоставят налоговую информацию в AdSense до 31 мая, будет удерживаться налог в размере 24 процента.

Еще одно новое правило: на видеохостинге запрещено собирать данные, с помощью которых можно идентифицировать личность пользователя. Это касается и функции распознавания лиц.

Цены: варенье нынче может стать дорогим лакомством

На закрытии варенья этим летом можно сильно разориться. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 июня в Челябинске, как и в других регионах, могут взлететь цены на сахар. Последний ковидный год килограмм продукта на оптовом рынке стоял не дороже 36 рублей, а в розницу обходился до 46 рублей. Но теперь постановление правительства о «заморозке» цен теряет свою силу. И многие обеспокоены, что сахар, который больше всего пользуется спросом именно в летний период, резко вырастет в цене.

Однако Минсельхоз настоятельно рекомендовал производителям сохранять лояльный ценник хотя бы до осени. Так что резкого и сильного подорожания сахара может и не случиться.

Штрих-код: где должна быть обязательная маркировка

С 1 июня мороженное и сыр должны быть промаркированы. Если раньше производители это делали по желанию, то теперь это обязательное условие для продажи молочных продуктов на территории России. Это гарант того, что продукция соответствует стандарту. Сведения о продукте (сорт, вид, марка, состав, срок годности и пр.) могут быть нанесены на упаковку, этикетку, бирку или вкладыш.

Вся остальная молочная продукция сроком годности более 40 дней подлежит обязательной маркировке с 1 сентября 2021 года.

Кешбэк: детский отдых за полцены

Родителям положен кешбэк за летний отдых детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце мая в России запустили программу детского туристического кешбэка. По ней родителям могут вернуть 50% от потраченной суммы за отдых в лагерях с круглосуточным пребыванием детей, но не более 20 000 рублей.

В июне претендовать на возмещение части расходов смогут и те, кто приобрел путевку до старта программы. Форма заявки на компенсацию будет доступна на сайте госуслуг с 15 июня. Поправки еще в разработке. Но точно известно, что здравница должна быть зарегистрирована в программе. И еще важно не потерять документ об оплате.

Отдых за рубежом: полетим или не полетим

С 1 июня челябинцы смогут летать заграницу. Фото: Иван ВИСЛОВ

С приходом календарного лета жители Южного Урала, которые любят отдыхать за рубежом, кажется, наконец смогут возобновить свои путешествия.

Пока доступные направления: Египет и Киргизия. Авиасообщение между Челябинском и Каиром откроют 29 мая. Бишкек в расписании появится с 12 июня.

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») объявила о старте продаж билетов по направлению Челябинск — Ларнака (Кипр). Как сообщается на официальном сайте лоукостера, рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам с 18 июня и до конца сентября. В расписании челябинского аэропорта рейсы есть.

А вот Турецкие направления там все еще не появились. Хотя именно с 1 июня в стране должен закончиться запрет на поездки в Турцию. Даже есть заявки от двух авиакомпаний AZUR air и Royal Flight, которые планируют доставлять южноуральцев на отдых.

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