Когда стоя слушают не только гимн, но и «Крошку»: как в Челябинске прошел концерт «Руки вверх»

Фанаты наконец-то дождались концерта Жукова в Челябинске Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Сегодня, 28 мая, на ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошел долгожданный концерт группы «Руки вверх». Из-за пандемии коронавируса южноуралськие фанаты ждали этого мероприятий целый год. Сами же организаторы концерта решили провести это событие со всеми соблюдениями рекомендаций Роспотребнадзора.

— У всех зрителей на входных группах будет замеряться температура, обрабатываться руки антисептиком и по всей территории дворца будет соблюдаться масочный режим! Просьба отнестись к этим мерам с пониманием, — написали организаторы концерта в соцсетях.

Впускать зрителей на ледовую начали еще в пять часов вечера. Многие приходят с медицинскими масками. Правда, даже если у кого-то СИЗов при себе все-таки не имеется, то их выдают на входе.

Внутри ледовой арены народу было еще больше Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Вот такие маски выдают на входе зрителям Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Концерт группы «Руки вверх» официально должен был начаться в 19:00, однако Жуков выходит к зрителям лишь через 35 минут после заявленного времени. Он начинает свое выступление с песни «1, 2, 3, 4, 5», а зал тем временем ликует.

Кстати, зрители обращают внимание, что коронавирусные ограничения также коснулись и танцпола. Там расположили кресла стройными рядами, чтобы была соблюдена социальная дистанция. Однако Жуков во время выступления всех заверяет, что к концу вечера потанцевать все же получится. А затем начинает исполнять песню «Крошка моя».

Зрители даже вставали под песни Жукова Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Затем на сцену выходит группа «Леприконсы». Однако песню «Хали-гали, паратрупер» поют без участия Жукова. Зал им начал подпевать. Кстати, «Леприконсы» приехали из Минска, и они впервые оказались в Челябинске. Недавно этой группе исполнилось 20 лет.

Вместе с «Группой вверх» выступали также «Лепреконсы»

После короткого выступления «Леприконсов» на сцену снова выходит Сергей Жуков. Он исполняет для зрителей медляк «Я не отдам тебя никому». А уже после него презентует новую песню «Deep House».

Жуков говорит зрителям, что у него есть две любимые песни. Первая — «Здравствуй, это я», и начинает исполнять ее. А уже вторую песню «Не бойся, я с тобой» он поет под кадры, на которых запечатлена его дочка. Многим зрителям это показалась трогательным.

Одну из своих песен музыкант посвятил своей дочери

Следом один за другим идут хиты. Затем Жуков прерывается на некоторое время, чтобы пообщаться с челябинцами. Он говорит, что удивлен видеть столько молодёжи в зале. Попросил поднять руки тех, кто еще не родился в 1995 году. Это сделали четверть зала. Потом Жуков проводит перекличку: поднимали руки те, кто в 95 году ходил в детский сад, 1 класс, и так далее вплоть до института.

На экранах по бокам от сцены музыканта показывали крупным планом Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Следом Жуков исполняет первую песню группы «Руки вверх», которая называется «Студент». Музыкант надеется, что ее будут слушать и через 10-20 лет. Финальной песней концерта стала «18 мне уже». Во время ее исполнения на танцпол скинули красные шары. В конце мероприятия Жуков поблагодарил всех челябинцев за теплый прием.

Кстати, на концерт пришли несколько тысяч человек. В итоге после мероприятия на парковке возле ледовой арены образовалась пробка. Она длилась минимум полчаса.

Разъехаться автомобилям после концерта было трудно

Напомним, концерт группы «Руки вверх» был запланирован на 20 мая 2020 года, но из-за ограничений мероприятие перенесли почти на пять месяцев — на 24 октября. Однако эпидемиологическая ситуация не улучшилась и за это время. И вот теперь, когда большинство ограничений уже снято, концерт все-таки состоялся.

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