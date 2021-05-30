Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 31 мая 2021: новые смерти и хорошая оценка от Роспотребнадзора

В Челябинской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 87 новых случаев коронавируса, а Роспотребнадзор оценил ситуацию по заболеваемости COVID-19 в регионе как благополучную. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 31 мая 2021 г.

Оценка Роспотербнадзора

— Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как благополучная, — рассказал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. — Но для профилактики жителям региона необходимо обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и вести здоровый образ жизни.

Инфографика: Yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе за минувшие сутки зарегистрировали 87 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего в Челябинске — 39, Магнитогорске — 13 и в Миассе — пять.

По данным на 30 мая в области зарегистрированы уже 62 949 случаев коронавируса. При этом, по данным областного Минздрава, число выздоровевших от коронавируса пациентов за минувшие сутки больше — 86.

Скончались 6 человек. У всех был диагностирован COVID-19.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Под присмотром врачей остаются 2 652 зараженных.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 мая 2021 года.

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