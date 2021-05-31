Вместе с июнем придут дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода с приходом календарного лета настроение немного портит. На такую жару, как в мае, когда досрочно открыли купальный сезон, надеяться не приходится. Зной сменят осадки в виде дождей и переменная облачность. Вот счастье дачникам, да и региону давно пора немного остыть. Противопожарный режим был введен еще в конце апреля. Из-за возгораний пострадали многие территории области. Некоторые мощные пожары — такие, как в Санарском бору, до сих пор аукаются южноуральцам. Мы изучили сайты с прогнозом погоды на июнь 2021 в Челябинске и расскажем, когда стоит доставать зонт и резиновые сапоги.

Перепадов температуры в первый месяц лета не будет. Синоптики Гидрометцентра России, которые формируют информацию о погоде на основе долгосрочного прогноза и статистических данных за прошлые годы, обещают на июнь не выше 25 градусов тепла.

Покупаться в Челябинске в июне так, как в мае, вряд ли удастся. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самыми прохладными будут первые четыре дня месяца. Ночью отметка опустится до +8. А вот дожди не значатся ни в первой половине июня, ни во второй. Зато частичную облачность сулят почти на каждый день. Судя прогнозу, ясно будет только 4 и 27 июня.

У Яндекс Погоды картина немного ярче. Но дожди все же мелькают: в начале июня (1, 2 и 5 числа) и середине (11-13). Это значит, что проведение некоторых мероприятий на День защиты детей в Челябинске в этом году могут скорректировать.

Без ветровки не выйти и в остальные дни. Среднесуточная температура +19 — +22 градуса. Сильных порывов ветра не ожидается: всего 4-5 м/с — и это на весь месяц.

Зонт и резиновые сапоги будут очень кстати в начале лета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Мail.ru метеорологи обещают больше дождливых дней. Самые холодные — 1 и 4 июня. Дневная температура до +17, а ночью термометр может опуститься и до +5. В среднем, первые две недели июня будет держаться +19 градусов. С 7 по 13 июня зонт не понадобится лишь в среду и субботу. В остальные дни его лучше иметь под рукой. Быстро обсохнуть не получится — это вовсе не грибные дожди.

Впрочем, без перепадов температуры куда понятнее, как одеваться и планировать свой отдых. Тем более, что этим летом в регион возвращаются полюбившиеся фольклорные фестивали, которые захочется посетить. За многолетнюю историю в июне на Южном Урале наблюдали разные температуры: максимально воздух прогревался в городе до +36, а однажды в это время года температура упала до -11 и жители никак не могли избавиться от снега.

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