Главные выводы о процедуре праймериз: челябинский политтехнолог о том, что изменит новая форма голосования

Список кандидатов на выборы в Госдуму будет сформирован по итогам праймериз. Фото: chelyabinsk.er.ru

Завершилась процедура предварительного партийного голосования «Единой России». В ней приняли участие более 11 миллионов человек. Это фактически около 10% избирателей в нашей стране. Голосование проводилось и в Челябинской области, причем довольно активно. Политтехнолог Евгений Маклаков объективно оценил проведение процедуры и ее влияние на выборы.

Евгений Маклаков оценил систему голосования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что важно отметить:

1. Партия создала удобную инфраструктуру для онлайн-голосования. Это позволило привлечь к процедуре большое количество избирателей . Даже больше чем во время тестирования дистанционного электронного голосования, которое организовал ЦИК в середине мая.

И сегодня есть абсолютное понимание того, что чем проще организовать систему голосования граждан, тем лучше будет осознанность выбора.

В данном контексте «Единая Россия» по сути находится в авангарде процессов в этой сфере.

2. Активное участие граждан в голосовании на праймериз показывает, что эта процедура реально влияет на ход избирательной кампании в Госдуму.

Уникальная система голосования, в которой использовались специальные ключи шифрования, аутентификация через Госуслуги и возможность проверить свой бюллетень после процедуры вызвала больший уровень доверия к результатам голосования у граждан.

3. Большое влияние на вовлечение избирателей к праймериз оказало и то, что через Госуслуги в электронном формате шло голосование по проектам благоустройства территорий, которое «Единая Россия» проводит вместе с Минстроем на уровне муниципалитетов. За месяц в нем приняли участие, мне кажется, 10 млн человек. Теперь представьте себе масштаб вовлечения людей в электронное предварительное голосование партии»,

4. Отметим еще и то, что региональные исполкомы в территориях не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов. Они видят только явку. Таким образом, у них нет возможности «подрулить» что-то на местах. А значит результаты — это объективная социология по рейтингу тех или иных кандидатов на думский мандат.

Сейчас можно спрогнозировать, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше и, скорее всего, в русле постепенной цифровизации многих социальных и управленческих процессов в нашей стране вскоре мы сможем вполне забыть про традиционный бумажный бюллетень.

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