Вуз будущего: эксперты ответили на самые популярные вопросы о поступлении в ИСТиС

Выпускники ИСТиС получают профессии будущего. Фото: предоставлено ИСТиС

Объездить полмира, сотрудничая с ведущими туристическими брендами, реализоваться в мире моды, красоты и дизайна, работать в лучших отелях мира и престижных фитнес-клубах России, стать шеф-поваром или даже открыть свой бизнес — все это становится реальностью для выпускников Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета. Как поступить в вуз будущего, на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказали заместители директора ИСТиС по учебной работе Иляна Довгалюк и по внеучебной и воспитательной работе Кристина Богомазова.

Преимущества ИСТиС

Кристина Богомазова рассказала о преимуществах обучения в ИСТиС. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Институт спорта, туризма и сервиса — одно из структурных подразделений самого крупного в Челябинской области национального исследовательского университета — ЮУрГУ, — рассказала Кристина Богомазова. — Университет имеет федеральную поддержку, и по окончании обучения студенты получают дипломы государственного образца. Основное преимущество ИСТиС — наличие мощной современной материально-технической базы. Если говорить о спорте: вузу в этом смысле нет равных во всей Челябинской области и даже в России.

Спортивная инфраструктура ИСТиС сосредоточена на улице Сони Кривой, 60. В спортивном городке есть бассейн олимпийского стандарта, крытый легкоатлетический манеж, Дворец спорта, где студенты могут заниматься 25-тью видами спорта, и оснащенный современным оборудованием тренажерный зал.

В институте есть все необходимое для совершенствования спортивного мастерства. Фото: предоставлено ИСТиС

Иногородним студентам предоставляется место в комфортабельном общежитии. Оно удобно расположено в шаговой доступности от учебных корпусов.

— ИСТиС предлагает студентам параллельное поступление в военный учебный центр, и такого в других вузах Челябинской области нет вообще, — продолжает Кристина Богомазова. — Из наших конкурентных преимуществ также можно выделить высокое качество преподавания и возможность для студентов участвовать в международных проектах.

Иляна Довгалюк рассказала о цифровых технологиях, используемых в ИСТиС. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Так, в вузе создано 12 международных лабораторий. В том числе, в Институте спорта, туризма и сервиса успешно работает под руководством профессора из Франции Гийома Лаффае лаборатория «Цифровая модель спортивных движений».

— От лица университета данной международной лабораторией руководит директор ИСТиС доктор биологических наук Вадим Эрлих, — уточнила Иляна Довгалюк. — Лаборатория оснащена по последнему слову техники. Студенты, магистранты и аспиранты активно ее используют в научной деятельности.

Особое место в обучении уделяют науке. Фото: предоставлено ИСТиС

Уже третий год в ИСТиС развивают проектное обучение. Как объяснила Иляна Довгалюк, студенты изучают ряд дисциплин в рамках выполнения проекта совместно с работодателями и международными партнерами. В основном такая форма предусмотрена для магистрантов, но и для бакалавров существует два проекта. Один связан с туризмом, второй — с моделированием спортивных локомоций «IТренер».

Но и это еще не все. В ИСТиС несколько лет реализуют элитную подготовку. Когда из общего числа студентов отбирают наиболее способные и на факультативах у них есть возможность углубленно изучить предмет. Это помогает будущим ученым в подготовке научных работ.

Скучным обучение в ИСТиС точно не покажется. Фото: предоставлено ИСТиС

Еще одно преимущество — углубленная языковая подготовка по английскому либо немецкому языку. Она подразумевает большое количество часов в учебном плане на всех направлениях подготовки. Более того, студенты направления «Туризм» изучают два языка. Причем второй выбирают сами. Как правило, это итальянский, французский и испанский.

— В сложный в связи с пандемией коронавируса 2020 год ЮУрГУ и ИСТиС доказали, что могут вести непрерывный образовательный процесс в любых условиях без ущерба качеству, — отметила Иляна Довгалюк. — Это позволяют делать современные цифровые технологии. Создана площадка «Электронный ЮУрГУ 2.0», которая позволяет проводить лекции в онлайн-режиме и выкладывать в личные кабинеты учебно-методические материалы. Поэтому у каждого студента есть возможность в удобное время из любой точки мира просмотреть пройденные лекции и практические занятия, ознакомиться с конспектами и задать интересующий вопрос на форуме. Это способствует укреплению связи «студент—преподаватель» и повышает качество обучения.

Направления подготовки ИСТиС

Институт спорта, туризма и сервиса предлагает четыре уровня образования: многопрофильный колледж ИСТиС, бакалавриат, магистратура и аспирантура.

В 2021 году вуз предлагает восемь направлений подготовки бакалавриата, пять — магистратуры. Самый большой блок связан со спортом: это «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура» для работы с лицами с особенностями развития, «Педагогическое образование» по физкультурному профилю. Два направления посвящены туризму, гостеприимству и сервису — «Туризм» и «Гостиничное дело». Еще два —индустрии производства питания: «Ресторанный сервис» и «Технология и организация общественного питания».

Кафедра Технология организации общественного питания на спортивном празднике. Фото: предоставлено ИСТиС

— Еще в структуре ИСТиС есть кафедра технологии художественной обработки материалов для обучения творческих студентов, которые любят рисовать или хотят этому научиться, интересующихся дизайном и готовых пройти путь от эскиза до создания изделия, — рассказала Кристина Богомазова. — На данном направлении очень много разных дисциплин. Среди них есть рисунок по стеклу, лоскутное шитье, войлоковаляние и так далее. Преподают их победители международных конкурсов в области искусства.

При этом, как уточнила Иляна Довгалюк, в учебном плане много дисциплин, связанных с компьютерным моделированием в области художественной обработки материалов. Студенты проходят серьезную цифровую подготовку, которая впоследствии помогает им устраиваться на работу в дизайнерские студии, рекламные агентства и типографии.

Особенности приема документов

Современные технологии в вузе активно используют и в приемной кампании. Подать документы можно дистанционно через портал ЮУрГУ, по почте либо лично привезти их вуз.

— Особенностей приема документов в этом году несколько, — рассказала Кристина Богомазова. — Абитуриентам необходимо в этом году, помимо основных документов об образовании, паспорта, фотографии, предоставлять страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). По его номеру абитуриент будет видеть себя в базе поступающих. Это основной документ этого года, который будет необходим при поступлении.

Это вуз для активных и позитивных людей, готовых вместе с ИСТиС обгонять будущее. Фото: предоставлено ИСТиС

Еще одна особенность — вместо двух волн поступления будет всего одна. Прием документов в Институт спорта, туризма и сервиса начнется 20 июня и, в зависимости от формы обучения, закончится в разные сроки. Подробный календарь опубликован на портале абитуриентов ЮУрГУ. Там можно ознакомиться с графиком вступительных испытаний, организованных на площадке вуза.

Бюджетные места в ИСТиС в 2021 году

В 2021-2022 учебном году в Институте спорта, туризма и сервиса откроют 167 бюджетных мест. Распределены они следующим образом: 112 — на бакалавриат, 55 — на магистратуру.

— На бюджетной основе реализуется только очная форма обучения, заочная — через контракт, — уточнила Кристина Богомазова. — Больше всего бюджетных мест на направлениях подготовки «Физическая культура», «Педагогическое образование» — по 24. На «Технологию продукции и организацию общественного питания», «Технологию художественной обработки материалов» в этом году тоже выделено достаточное количество бюджетных мест — 18. Если говорить о распределении по магистратуре на очной форме обучения, то по разным направлениям подготовки в этом году предусмотрено 10-15 бюджетных мест.

Только на коммерческой основе можно поступить на «Гостиничное дело» (магистратура), «Ресторанный сервис» и «Адаптивная физическая культура».

— Но в этом году мы ожидаем, что будут выделены дополнительные бюджетные места, — добавила Кристина Богомазова. — Поэтому шансы у абитуриентов поступить на бюджет достаточно высоки. Что касается стоимости обучения: цены останутся примерно на уровне прошлого года.

Как получить дополнительные баллы?

При поступлении в ИСТиС будут учитывать не только результаты ЕГЭ, но и портфолио абитуриентов. Самым активным готовы приплюсовать дополнительно максимум 10 баллов. Такую «плюшку» дадут, в частности, за золотой знак ГТО, разряд мастера спорта, победы на международных и всероссийских спортивных соревнованиях, окончание школы, колледжа или вуза с отличием, участие в олимпиадах. Пять дополнительных баллов получат кандидаты в мастера спорта.

Яркая студенческая жизнь

Абсолютно все студенты ИСТиС могут абсолютно бесплатно заниматься в вузе фитнесом и силовой подготовкой. Для них вуз предоставляет секции на любой вкус. Причем одним из 25 видов спорта молодые люди могут заниматься под руководством квалифицированных тренеров даже с нуля и показывать выдающиеся результаты.

Например, в минувшем учебном году студенты ИСТиС на зимней Всероссийской универсиаде завоевали три «бронзы» и два «серебра». Среди них есть победители Международного Гран-при по стрельбе из лука, чемпионата и Кубка мира по кикбоксингу, ориентированию, хоккею, призеры международных состязаний по боксу и другим видам спорта.

Выездные практические занятия ИСТиС проходят в красивейших местах Челябинской области. Фото: предоставлено ИСТиС

Родители иногородних студентов могут быть спокойны за детей. Каждый найдет интересное занятие. Более того, в личном кабинете на портале ЮУрГУ при желании законные представители могут узнать сведения о посещаемости и успеваемости ребенка.

В быстрой адаптации первокурсникам помогут кураторы из числа старшекурсников и преподавателей.

— Студенческий коллектив у нас сплоченный, каждый год ребята вовлекают первокурсников в студенческую жизнь — театральные, танцевальные и спортивные секции, — рассказала Кристина Богомазова. — Студенческий совет за этим следит. Даже посвящение в студенты у нас проходит в необычном формате — в бассейне.

Контакты ИСТиС

Челябинск, ул. Сони Кривой, 60, кабинет 6.

Телефоны приемной комиссии: +7 (351) 267–92–76, + 7 9000 202 202.

Сайт ИСТиС: Istis.susu.ru;

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