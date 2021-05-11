Профессии будущего: какие престижные специальности получат первокурсники ИСТиС

Выпускники ИСТиС получают профессии будущего. Фото: предоставлено ИСТиС

Хочешь совместить работу с путешествиями по миру, сотрудничая с ведущими туристическими брендами? Или работать в престижных фитнес-клубах страны, раскрывать спортивный потенциал в образовательных учреждениях и органах управления? Или тебя привлекает ресторанный, гостиничный бизнес, реализация кулинарного потенциала или индустрия моды, красоты и дизайна? Тогда стоит присмотреться к институту спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета, девиз которого звучит «Обгони время с нами».

ИСТиС ЮУрГУ — спортивный вуз. Фото: предоставлено ИСТиС

— Институт спорта, туризма и сервиса — крупный научно-образовательный комплекс ЮУрГУ, в котором осуществляется подготовка профессионалов в области физической культуры, педагогического (физкультурного) образования, адаптивной физической культуры, туризма, гостиничного дела, организации общественного питания, ресторанного сервиса, технологии художественной обработки материалов, — отметил директор ИСТиС, профессор кафедры теории и методики физической культуры и спорта, доктор биологических наук Вадим Эрлих. — Мы готовим высококвалифицированных специалистов в своих областях, востребованных на российском и международном рынке труда».

Директор ИСТиС Вадим Эрлих. Фото: предоставлено ИСТиС

Все это возможно благодаря огромной спортивной и материально-технической базе, востребованным и перспективным в плане трудоустройства направлениям обучения и тесному партнерству с ведущими научными образовательными центрами, университетами, международными и российскими профессиональными ассоциациями.

Дирекция ИСТиС. Фото: предоставлено ИСТиС

Актуальные направления подготовки

Бакалавров и магистров в институте спорта, туризма и сервиса готовят по восьми направлениям подготовки: это педагогическое образование (в сфере физической культуры), туризм, гостиничное дело, ресторанный сервис, технология художественной обработки материалов, технология продукции и организация общественного питания, физическая культуры и адаптивная физическая культура.

Выездные практические занятия ИСТиС проходят в красивейших местах Челябинской области. Фото: предоставлено ИСТиС

Скучным обучение в ИСТиС точно не покажется. Фото: предоставлено ИСТиС

Это вуз для активных и позитивных людей, готовых вместе с ИСТиС обгонять будущее. Фото: предоставлено ИСТиС

Начиная с первого курса, студенты могут принимать участие в реализации научных и профессиональных проектов и видеть результаты своего обучения в реальности. В ИСТиС создана возможность прохождения практик и стажировок в статусных компаниях и получения рекомендательных писем от их руководителей.

Бюджетные места

В 2021/2022 учебном году Институту спорта, туризма и сервиса выделено в общей сложности 167 бюджетных мест на 8 направлений бакалавриата и 5 программ магистратуры. Подробная информация о них размещена на портале для абитуриентов Аbit.susu.ru.

Мощная материально-техническая база

Для студентов созданы условия максимального погружения в будущую профессию. Фото: предоставлено ИСТиС

Студентам ИСТиС можно только позавидовать. В их распоряжении мощная материально-техническая база: девять отдельно стоящих зданий, уникальная спортивная инфраструктура с бассейном олимпийского стандарта и 18-ю спортзалами, а еще научно-исследовательский центр спортивной науки.

В институте есть все необходимое для совершенствования спортивного мастерства. Фото: предоставлено ИСТиС

Студенты на практике отрабатывают полученные знания в учебных лабораториях по туризму и гостеприимству, технике и технологии живописи, рисунка и художественной графики, технологии и конструированию швейных изделий, моделирования и художественного оформления одежды. А еще в вузе есть студия красоты, лаборатории компьютерных технологий в фотографии и фотосъемке и другие, технологии продукции общественного питания и кухонь народов мира.

О таком бассейне студенты других вузов могут только мечтать. Фото: предоставлено ИСТиС

Спортивная инфраструктура включает в себя учебно-спортивный комплекс более 12 тысяч кв.м. с бассейном, легкоатлетическим манежем, двумя теннисными кортами, 10-ти метровым скалодромом, залами групповых программ, дворцом спорта, тренажерным залом и специализированными залами бокса, тяжелой атлетики, волейбола, баскетбола, борьбы, настольного тенниса, фитнеса и аэробики.

Наука

Особое место в подготовке студентов занимает научно-исследовательская работа. В ИСТиС издают журнал «Человек. Спорт. Медицина», индексируемый в базах Scopus и Web of Science.

В вузе выпускают научный журнал. Фото: предоставлено ИСТиС

Особое место в обучении уделяют науке. Фото: предоставлено ИСТиС

Военный учебный центр

Параллельно с основной программой студенты могут пройти подготовку в военном учебном центре. Для этого нужно иметь гражданство РФ и быть годным по состоянию здоровья к обучению по программам военной подготовки (пройти медицинское освидетельствование и пройти профессиональный психологический отбор).

Срок обучения на сержанта запаса (с присвоением по окончании университета соответствующего звания) составит два года, на солдата запаса с присвоением звания «рядовой» — полтора.

Работают в отелях, министерствах и центрах развития туризма

Главное для каждого студента — быть востребованным на рынке труда. В ИСТиС активно ведут работу в этом направлении и ежегодно организуют «Ассамблею работодателей».

Для студентов вуза проводят ярмарку вакансий, где они могут задать все интересующие вопросы. Фото: предоставлено ИСТиС

Более 200 партнеров вуза проводят презентацию своей организации, делают обзор имеющихся у них вакансий и отвечают на вопросы студентов.

Ключевыми работодателями Института спорта, туризма и сервиса являются:

* Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

* Министерство культуры Челябинской области.

* Центр развития туризма Челябинской области.

* Туристические компании: «ИСТиС-Тур», «Спутник», «Пегас-Тур», TEZ-Tour, «Музенидис Трэвел – Челябинск» и др.

* Отели: «Смолино Парк», «Березка», HolidayInn, «Рэдиссон» и др.

* Курорты: Солнечная долина, Золотой пляж и др.

* Хоккейный клуб «Трактор».

* Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области

* Корпорация «Ромкор».

* Центр гостеприимства «Европа».

* Малое инновационное предприятие «ИСТиС-Мед».

* Профессиональные ассоциации: Федерации лыжных гонок России, спортивного ориентирования, кикбоксинга, плавания, тяжелой атлетики.

Выпускники достигают профессиональных высот

Тесное сотрудничество с организациями дает свои плоды. Выпускники вуза остаются в профессии и добиваются в ней достойных результатов.

Кафедра Технология организации общественного питания на спортивном празднике. Фото: предоставлено ИСТиС

Например, выпускник факультета пищевых технологий Игорь Тумаркин карьеру начал с рядового кондитера, затем возглавил производство первых кофеен «Пенка» в Челябинске, стал директором производства Центра гостеприимства Европа, а сейчас он шеф-кондитер и генеральный директор собственного кондитерского производства.

— В университете я получил знания, которые до сих пор помогают мне в профессиональном плане, — рассказывает двукратный чемпион России по кондитерскому искусству, бронзовый призер всемирной кулинарной олимпиады в Эрфурте, капитан сборной России на кубке мира в Лионе, член судейской коллегии на чемпионатах мира в Швейцарии и Франции Игорь Тумаркин. — Мои преподаватели — Специалисты с Большой буквы! За 5 лет я приобрел верных друзей и настоящих наставников.

В вузе учатся талантливые студенты. Антон Булаев — победитель двух олимпийских игр по стрельбе из лука. Фото: предоставлено ИСТиС

Призер международного конкурса дизайнеров A'Design Award в Италии Антон Михаленков тоже учился в ИСТиС. Говорит, что в процессе обучения графический дизайн стал его увлечением, поэтому теоретические и прикладные навыки в этой области оказались для него самыми актуальными в учебной программе. Это современная работа с фотографией, иллюстрацией в графических редакторах и с книгами — в программе верстки.

— Рекомендую пойти учиться на эту программу тем, ому интересна визуальная культура в целом, то хочет научиться делать хороший дизайн. Благодаря неравнодушным и опытным педагогам у вас это обязательно получится! — добавил Антон Михаленков.

А руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО в Челябинской области, депутат Челябинской городской Думы Александр Беленков стал аспирантом ИСТиС. Его привлекла материально-техническая база вуза, профессорско-преподавательский состав, стажировки и полезные знакомства с аспирантами в смежных областях науки.

— Изучив арсенал научных лабораторий и центров, я понял, что провести исследование, отвечающее всем современным требованиям к инструментальным методикам, возможно только в ИСТиС ЮУрГУ, — резюмировал Александр Беленков.

Среди выпускников вуза — мастер спорта международного класса, чемпион Европы и мира стрельбе из блочного лука Антон Булаев, президент международного представительства Kyokushin World Federation в России Руслан Хисматуллин, генеральный менеджер ООО Челябинское бюро «СКО Югкурорт» Юлия Сафронова и многие другие.

Крупные мероприятия ИСТиС

ИСТиС выступает организатором крупных международных мероприятий. Это, в частности, конференция по инновациям в спорте, туризме и образовании и фестиваль кулинарного искусства.

Студенты ИСТиС на фестивале кулинарных искусств. Фото: предоставлено ИСТиС

Вуз также организует выставки Международного конкурса социального плаката Posterfor Tomorrow, выставки Type Directors Club (лучших работ международных конкурсов в области шрифта и типографики), мастер-классы зарубежных дизайнеров Эрве Матина и Бертрана Николя, Джеффа Пуласки и Джоуи Ханнафорда.

— Участие в международных дизайн проектах встроено в процесс обучения студентов по направлению «Технология художественной обработки материалов», — рассказали в Институте спорта, туризма и сервиса. — Наши студенты побеждали в конкурсе Poster For Tomorrow, становились финалистами на Международном студенческом конкурсе плакатов Citizen-2020 в Македонии, плакатных конкурсах среди студентов-дизайнеров Poster Battle в Греции и Grafers-2016 в Кипре и т.д.

Контакты ИСТиС

Челябинск, ул. Сони Кривой, 60, кабинет 6.

Телефоны приемной комиссии: +7 (351) 267–92–76, + 7 9000 202 202.

Сайт ИСТиС: Istis.susu.ru;

Официальный сайт ЮУрГУ: Susu.ru;

Сайт для абитуриентов ЮУрГУ: Abit.susu.ru;

ИСТиС в социальных сетях: официальная группа «ВКонтанте», группа «ВКонтакте» для абитуриентов, Телеграм, Facebook, Instagram, ТикТок.