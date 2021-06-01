«ОГЭ был слишком легким»: в челябинской школе придумали дополнительные испытания для желающих пойти в 10 класс

О дополнительных испытаниях стало известно после проведения ОГЭ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 9-классников лицея №148, желающих провести в родных стенах еще два года, огорошили новостью: тем, кто хочет в 10-й класс, надо пройти дополнительные испытания. И это после экзаменов, когда дети уже настроились на каникулы. Но после обращения «Комсомолки» в этой истории случился неожиданный поворот.

Не успели дети и взрослые выдохнуть после сдачи ОГЭ, как в минувшую субботу, 29 мая, затрезвонил родительский чат. Классные руководители сообщили, что нужно пройти «дополнительные внутренние испытания» для поступления в профильные классы (непрофильных классов в школе нет). Хотя ранее говорили, что будет достаточно блеснуть знаниями на ОГЭ. Причем, уже через два дня были запланированы консультации, а сами испытания — 2 июня.

— Нам так и сказали: ОГЭ было слишком простым. Дочь в шоке, говорит: «Не пойду ни в какой 10-й класс!» Кое-как ее переубедила! — рассказала мама выпускницы. — Для каждого класса одно испытание: физ-мат — физика, информатика-математика — информатика, хим-био — химия, социально-гуманитарный — обществознание.

Сами родители не возражают против экзаменов как таковых. Но почему нельзя было предупредить об этом заранее? Как минимум это очередной стресс.

МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ

Как считают родители, желающих пойти в 10 класс оказалось много, тем более, что задания на ОГЭ действительно были несложными, а задача школы — отсеять больше половины.

— Во-первых, школа не резиновая, классов не хватает. Им выгодней взять побольше первоклашек и собрать взносы. Детей очень много — по 10 первых классов набирают! Во-вторых, сейчас они отсеют слабых, чтобы потом отчитаться, что все выпускники поступили на бюджет в хорошие вузы, — возмущаются родители. — В ответ нам говорят: «На Комсомольском проспекте школ много — идите туда».

ИСПЫТАНИЯ ОКАЗАЛИСЬ ДОБРОВОЛЬНЫМИ

В комитете по делам образования города, ссылаясь на закон «Об образовании Челябинской области», объяснили: при поступлении в профильные классы организуется индивидуальный отбор. Он может осуществляться по итоговым оценками, по результатам государственной итоговой аттестации или по достижениям различных уровней от школьного до международного. Во всех случаях, конечно, по профильным предметам.

— По информации директора лицея № 148 Ларисы Демчук, в учреждении 2 июня пройдут школьные олимпиады по предметам, участие в которых не обязательно (добровольно). Результаты данных олимпиад не станут основанием для зачисления в 10-е профильные классы, но будут включены в портфолио обучающихся. По мнению администрации учреждения, олимпиады также помогут определиться лицеистам, которые выбирают, по какому профилю продолжить обучение, — прокомментировали в комитете по делам образования.

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