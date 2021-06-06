«Кошки страдают из-за окраса»: ветеринар из Челябинска рассказал, каких животных чаще берут в приютах

Окрас кошки — чаще всего вопрос эстетики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заходишь в приют для животных, и глаза разбегаются: такие милые, такие несчастные. Хоть всех забирай! Ветврач и руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) рассказал, каких кошек и собак разбирают чаще.

— Кошки страдают из-за окраса, — констатирует он. — Всем надо рыжих светлых, белых. Белые животные хорошо расходятся. Черепаховых и черных плохо берут. Действительно, еще суеверия остались.

Сам Карен Даллакян признается: ему черные животные нравился больше.

— Они больше приближены к хозяину. Еще они здоровее и, мне кажется, умнее, — отметил он.

Что касается собак, то нарасхват маленькие. Ветеринар советует будущим владельцам как следует подумать.

— Мы должны понимать, зачем нам нужно животное. Они бывают декоративные, бывают служебные, охотничьи. Если мы хотим чисто любимчика, мы должны выбирать собак маленьких размеров. К сожалению, наши квартиры не позволяют завести крупных собак. Им место на улице, но никак не в квартире, — отмечает Карен Даллакян.

Он приводит пример: в некоторых странах Запада вообще нельзя держать в квартире собаку больше 10 кг.

— А у нас сплошь и рядом. Людям не хватит квадратных метров, и начинаются проблемы как для собак, так и для хозяев.

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