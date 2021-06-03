Челябинцам расскажут об истории праздника и устроят настоящие народные гулянья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все челябинцы смогут ответить правильно, какой государственный праздник отмечается 12 июня, но все рады дополнительному выходному. В День России в городе вновь будет праздничная обстановка и концерты. «Комсомольская правда» узнала программу мероприятий на День России в Челябинске 2021 г. Концерты, фестивали, флешмобы, народные гуляния организуют на нескольких главных площадках.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

Событие имеет многолетнюю традицию, и погружаться в него хочется заранее. Такую возможность горожанам предоставят городские библиотеки. В их стенах запланированы познавательные уроки, выставки, мастер-классы и классные часы с 7 по 16 июня. Мероприятия рассчитаны на взрослых и юных читателей.

В Сосновке праздновать начнут раньше всех. 10 июня жителей и гостей поселка приглашают в местный Дом культуры на игровую программу «День России».

Накануне праздника, 11 июня, проникаться патриотизмом будут воспитанники из летнего школьного лагеря. Для них в клубе микрорайона Шершни в 11 часов организуют интерактивную беседу о стране, в которой они живут. Тема «Я. Мой дом. Моя Россия» может показаться глубокой и сложной для детского восприятия. Но организаторы будут говорить на понятном для школьников языке: в игровой форме и с развлекательными элементами.

Не удивляйтесь, если 11 июня в Саду Победы к вам подойдет юноша или девушка и начнет задавать вопросы об истории государства.

— Ребята из молодежного совета будут проводить в парке викторину на знание Конституции РФ и основных законов. Кто правильно ответит — получит ленточку триколор, — поделилась начальник отдела физической культуры и работе с молодежью администрации города Елена Маркова.

В Саду Победы в преддверии Дня России у челябинцев проверят знания Конституции РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Своей познавательной акцией «Российская ленточка» молодые люди хотят восполнить пробелы в знаниях горожан и напомнить им об особенностях Дня России. Поучаствовать и поддержать инициативу юных патриотов можно будет в Саду Победы с 13.30 часов.

Торжественные мероприятия на День России в Челябинске 2021 пройдут на нескольких главных площадках города.

САД ПОБЕДЫ

12 июня в Сад Победы можно будет прийти уже не за ленточкой триколора, но и получить заряд бодрости на весь день. В 11 часов там запланирована зарядка со звездой «Спортивная Россия».

— Зарядка со звездой — это наш традиционный проект. Он идет на протяжении последних 5 лет. В том числе, 12 июня мы будем открывать утро праздника Дня России спортивно. Зарядку проведет именитый в челябинской области спортсмен, — прокомментировала менеджер по культурно-массовой деятельности Ольга Токарева. — Кто будет на День России — пока неизвестно. Мы ведем переговоры обычно за неделю.

12 июня в 12 часов в Саду Победы поздравят детей России. Фото: садпобеды.рф.

От звездной тренировки у участников останется не только хорошая физическая форма, но и автограф на память.

Сразу после, в 12 часов, в Саду Победы будут развлекать юное поколение россиян. Для детей проведут игровую программу «Дети России».

ПАРК ГАГАРИНА

На День России в парке Гагарина состоится Фестиваль русского фольклора и культуры. В 2021 году его организуют в пятый раз. Очень уж горожане его ждут. В Челябинской области проводится множество праздников, где представлен колорит разных народов. Чего только стоит Бажовский фестиваль. А День России подразумевает именно титульную нацию, объединяющую на своей земле остальных представителей.

В парке Гагарина на День России 2021 можно будет познакомиться с фольклором и культурой титульной нации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Познакомиться с народными традициями и культурой россиян можно будет на главной площадке парка возле фонтана с 12 до 16 часов.

— На сцену выйдут русские фольклорные коллективы с народными, аутентичными, стилизованными песнями и танцами. Сначала будет один большой хоровод. Во время концерта проведут флешмоб также с элементами народного танца. К нему смогут подключиться все желающие, — поделились подробностями в администрации парка.

В программе мероприятий на День России в парке Гагарина модный показ исключительно русских костюмов. Мастер-классы от ремесленников по бисероплетению, лоскутному шитью, вышивке, изготовлению оберегов, кукол. Любой желающий сможет свалять себе бусы из шерсти или вышить крестиком какой-нибудь узор на память. И все это абсолютно бесплатно.

Обычно интереснее всего на таком празднике детям. Ведь они смогут поучаствовать в русских народных забавах, которые давно забыты. Их по крупицам собирают работники русского культурного центра «Хоровод». И каждый раз удивляют детвору.

— Переодеваются в серых бычков. А еще через длинную скакалку одновременно по 8-10 человек прыгают. Детей развлекает Петрушка игрушками прошлого, которые в наше время практически не достать.

КИРОВКА

Весело в этот день будет и на Кировке. С 14 часов и до позднего вечера там состоится творческий марафон «Пою тебе, Россия!». Все без исключения горожане и гости города смогут насладиться живым вокалом лучших коллективов Южного Урала и приглашенных музыкантов. Собственные авторские песни исполнит группа «Т.Э.Т. & Со» из Екатеринбурга.

На Кировке в День России с 14 часов и до позднего будут выступать местные творческие коллективы и приезжая группа из Екатеринбурга. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди местных музыкантов на сцену выйдут группы «Ананасов и Ко», «Дары Урала», эстрадный хор «GROUND BEAT», танцевальные ансамбли «Toxic Twist», «Гравитация»и многие другие.Также в программе марафона огненное шоу и фокусы.

Праздничные мероприятия под названием «День России» запланированы в Челябинске в 11 часов в сквере «Алое поле» и в 12 — на площади перед Дворцом культуры в Металлургическом районе.

Поздравят в этот день и жителей Ленинского района. Но необычным способом. С 14 до 17 часов поднимать настроение горожанам будет ярко оформленный автомобиль со звуковым оповещением. Он проедет по главным улицам и сделает несколько остановок, чтобы с каждым прохожим поделиться хорошим настроением и ленточкой триколора.

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