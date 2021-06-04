«Драмкружок, кружок по фото»: в Челябинской области пересчитают воспитанников системы дополнительного образования

Возможность бесплатных занятий в кружках и секциях должна быть у всех Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошло заседание Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о развитии дополнительного образования и поддержке талантливой молодежи на Южном Урале.

Сфера детских увлечений, поиск себя в разных направлениях формирует у воспитанников кружков, секций, творческих объединений курс на профессиональное развитие, дарит хобби на всю жизнь, «подыскивает» среду общения.

ГОСУДАРСТВО ИЩЕТ ТАЛАНТЫ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила запустить в нашей области пилотный проект по учету воспитанников учреждений допобразования. Важно понять, сколько детей занимается в системе, чтобы вовлечь во внешкольные проекты еще большее количество ребят и расширить систему дополнительного образования в регионе.

— Государство озабочено поиском талантливых детей и молодежи, созданием условий для их развития, для продвижения таланта — важная государственная задача. Чтобы планировать работу и понимать, сколько нам нужно дополнительных кружков, надо знать, сколько реально детей занимается дополнительным образованием, а сколько не могут раскрыть свои таланты в силу отсутствия таких возможностей, — подчеркнула Матвиенко.

Первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова пояснила, что сегодня внешкольной работой в области занято 75% детей:

— Но нам важно знать, сколько кружков и секций посещает каждый ребенок. Может, итоговая цифра охвата детей станет меньше. И тогда мы должны сделать так, чтобы ничем не занятые ребята нашли дело по душе. Конечно, с учетом интересов и склада характера, увлечений. Значит, и формы бесплатного дополнительного образования должны быть разными: от многолетнего обучения и занятий, как, например, в музыкальной школе или спортивной секции, до разовых курсов, которые ребенок выбирает для себя. Например, обучение игре на гитаре. Нельзя забывать о развитии системы библиотек, которые в Челябинской области сегодня не просто книгохранилища.

КАК НАЦПРОЕКТ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ

— У нас бесплатно занимается 2,8 тысячи детей. Но большинство посещают несколько кружков и секций. Например, блогинг, английский, дзюдо. Или — ИЗО и робототехнику. Если исходить из этого критерия направлений, цифра вырастает до 4,5 тыс. детей, — говорит пресс-секретарь филиала ДПиШ им. Крупской Мария Помелова.

Создавать новые центры дополнительного развития детей и молодежи помогает национальный проект «Образование». На Южном Урале появились новые бесплатные для ребенка места в современных центрах — «Кванториум», IT-куб и др.

Президент России в своем послании Совету Федерации объявил о строительстве 1300 школ, что поспособствует развитию допобразования, потому что заниматься любимым делом можно в стенах школы, по окончании уроков.

Возможности есть: все больше школ в регионе переходит на одну смену. На Южном Урале, напомним, губернатор Алексей Текслер дал старт беспрецедентному строительству 22 школ за три года.

В своем выступлении глава региона подчеркнул, что важно использовать возможности вузов. Речь — о свободных площадях, о материально-техническом ресурсе, кадровом потенциале. Благодаря нацпроекту в регионах создаются ДНК (Дом научной коллаборации). Например, в Магнитогорске проект работает на базе МГТУ им. Носова, объединяя ресурсы вуза, «Кванториума» и предприятия-партнера.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Дополнительное образование детей — важнейший компонент системы образования, объединяющий все его уровни, позволяющий раскрывать таланты детей, формировать знания и навыки на всю жизнь. Через организацию досуга детей — предупреждать вовлечение их в деструктивные группы.

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